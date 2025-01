La nouvelle IA Adobe Firefly vous permet de retoucher des milliers d’images en une fois !

Vous êtes designer ou créatif ? Ce nouvel outil d’Adobe Firefly va rendre votre travail encore plus facile. Il s’agit d’une nouvelle IA qui peut modifier une quantité importante d’images en une seule fois.

Ce dernier outil d’IA de Firefly d’Adobe, baptisé Bulk Create, est capable de gérer des milliers d’images en même temps. Il permet aussi aux utilisateurs de redimensionner des images pour plusieurs plateformes ou encore effacer/modifier les arrière-plans.

Adobe Firefly Bulk Create ? De quoi s’agit-il réellement ?

Selon Varun Parmar, directeur général d’Adobe GenStudio et de Firefly Enterprise, cet outil a été développé dans le but d’aider à assurer « une chaîne d’approvisionnement de contenu efficace à travers la planification, la création, la gestion, l’activation et la mesure du contenu des campagnes ». Ce qui permet d’ailleurs aux marques de garder une longueur d’avance.

En plus de modifier de grande quantité d’images en même temps, cet outil permet aussi d’appliquer des paramètres identiques pour garder une impression cohérente. De même, il permet d’optimiser l’efficacité de charge de travail.

Les clients payant pour les services Adobe Firefly peuvent accéder à cet outil via un navigateur web. De plus, il ne requiert pas le téléchargement d’un logiciel de bureau. Notons qu’à partir de son lancement, le service promet d’assister les utilisateurs à changer les arrière-plans des images et à redimensionner les images en masse.

Cela inclut d’ailleurs la suppression des arrière-plans des images mais aussi l’insertion de nouveaux arrière-plans créés par l’IA avec l’outil Firefly AI.

Selon PetaPixel, la société Adobe a affirmé que « Firefly Bulk Create sera capable de placer intelligemment des composants créatifs sur n’importe quelle mise en page. » De cette manière, les utilisateurs peuvent redimensionner les images de façon à ce qu’elles fonctionnent sur plusieurs plateformes. Cela inclut notamment les publicités en ligne et les médias sociaux.

« Adobe Firefly Bulk Create permet aux équipes de créer efficacement les centaines de milliers de variantes nécessaires chaque année pour offrir des expériences hautement personnalisées et générer une meilleure conversion », ajoute Parmar.

Plusieurs reportages médiatiques comme un article de VentureBeat témoignent des détails de la sortie du nouveau produit. Toutefois, Adobe a curieusement supprimé l’annonce de son site Web.

De ce fait, il n’y a plus aujourd’hui une mention de Firefly Bulk Create sur la page de Web Firefly d’Adobe.

Je me demande ainsi si l’entreprise pensait annoncer le produit à ce moment ou si elle compte effectuer certaines modifications importantes avant de la mettre en ligne.

Et vous, qu’en pensez-vous de cette nouvelle ? Vous pouvez partager votre avis dans les commentaires pour pouvoir le partager avec les autres lecteurs !

