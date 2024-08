AnyDesk : tout sur le logiciel de bureau à distance

Outil révolutionnaire, Anydesk permet aux utilisateurs de se connecter à leurs ordinateurs ou à ceux d'autres personnes depuis n'importe où dans le monde. Ce logiciel offre une flexibilité sans précédent en matière de travail à distance. Il rend la connexion et l'assistance des clients plus accessibles que jamais. Je vous invite à explorer dans cette page les fonctionnalités d'AnyDesk, ses utilisations possibles, et bien d'autres détails bons à savoir.

À quoi sert AnyDesk ?

AnyDesk connecte donc instantanément deux appareils grâce à la technologie innovante DeskRT, qui compresse et transfère efficacement les données d'écran. Ainsi, l'utilisateur peut accéder à son bureau en temps réel avec une latence minimale, même avec des connexions internet moins performantes. De plus, AnyDesk est compatible avec divers systèmes d'exploitation, tels que Windows, macOS, Linux, Android et iOS, ce qui permet une grande diversité d'accessibilité.

Pour garantir la sécurité des utilisateurs, l'outil utilise le cryptage TLS 1.2, similaire aux banques en ligne. Cela signifie que toutes les connexions sont cryptées et protégées contre les accès non autorisés. En outre, chaque session nécessite une authentification spécifique, ce qui réduit le risque de fuite de données sensibles.

Dans quel cas utiliser AnyDesk ?

Travail à distance

De nombreuses entreprises adoptent le modèle de télétravail grâce à AnyDesk. Les employés peuvent ainsi accéder à leurs bureaux virtuels depuis chez eux. Ce logiciel de partage leur a permis de maintenir une continuité dans leur volume de tâches. Durant la pandémie de Covid-19, des entreprises issues de divers secteurs ont adopté AnyDesk. Ce dernier a permis aux collaborateurs de travailler de manière fluide et sécurisée sans interruption alors que la crise sanitaire était à son apogée.

Soutien technique et assistance client

Les services de soutien technique utilisent fréquemment AnyDesk pour diagnostiquer et résoudre des problèmes informatiques à distance. Les techniciens peuvent se connecter directement à l'ordinateur du client concerné pour effectuer des diagnostics rapides et précis. Cela réduit bien sûr considérablement les coûts et le délai d'intervention.

Des entreprises comme Dell et Microsoft proposent en général ce type d'assistance via des outils similaires. Quoi qu'il en soit, AnyDesk gagne rapidement du terrain grâce à sa simplicité et à son efficacité.

Solution corporate et gestion de Cloud

Les grandes entreprises d'envergure mondiale comptent énormément sur des solutions de bureau distantes pour maintenir la fluidité de leurs opérations quotidiennes. Citons VMware et Intel, qui intègrent facilement AnyDesk dans leurs flux de travail pour gérer et superviser des serveurs situés à différents endroits dans le monde. Cette vision centralisée et le contrôle à distance permettent une gestion proactive des ressources informatiques. Ce qui évite les interruptions de service coûteuses.

Leader du marché des logiciels de connexion à distance

AnyDesk n'est pas le seul logiciel de connexion à distance disponible sur le marché. Néanmoins, il se distingue des autres grâce à sa technologie DeskRT. Cette dernière réduit au minimum la latence et la consommation de bande passante. Divers tests et critiques d'utilisateurs confirment d'ailleurs sa supériorité par rapport à LogMeIn en termes de rapidité et de fluidité de la connexion.

Contrairement à certains logiciels distants onéreux comme Bomgar, AnyDesk propose également des plans de tarification flexibles qui conviennent aussi bien aux petites entreprises qu'aux grandes corporations. En offrant un essai gratuit et diverses options tarifaires modulables, la plateforme s'avère accessible à un public large. Elle optimise ainsi le rapport qualité/prix.

Alternatives à Anydesk

TeamViewer permet d'établir une connexion à distance avec un PC ou un serveur en quelques secondes. C'est la solution la plus connue du marché à ce jour. Zoho Assist offre également un partage d'écran sécurisé avec un profond respect de la confidentialité. Il déploie des fonctionnalités avancées telles que le dessin, l'écriture et l'annotation pendant les sessions de partage d'écran. De plus, ce programme permet de planifier des collaborations importantes à l'avance.

Splashtop est une autre alternative solide avec son accès à distance sans surveillance et le partage de fichiers. Etant un véritable outil collaboratif, cette plateforme innove avec des fonctionnalités inédites. Puis, il y a SetMe qui se définit comme un outil de bureau à distance similaire à AnyDesk. Il reste particulièrement efficace pour le partage de fichiers. Enfin, Google Meet est principalement utilisé pour les réunions en ligne. Cela dit, ce socle peut également être employé pour des sessions de partage d'écran et de collaboration à distance.

Qui utilise AnyDesk ?

Plus de 170 000 clients font confiance à AnyDesk, dont plusieurs marques et entreprises de renom. Parmi les plus prestigieuses de ces dernières, on compte IBM, qui utilise cette technologie pour gérer ses infrastructures IT mondiales. Grâce à sa compatibilité multiplateforme et à sa capacité à fournir une assistance immédiate, IBM assure un maintien optimal de la productivité de ses équipes réparties sur différents continents.

Des universitaires et institutions, telles que l'Université de Stanford, intègrent aussi AnyDesk à leurs solutions technologiques. Ce programme permet aux étudiants et au personnel enseignant d'accéder aux ressources spécifiques et précieuses hébergées sur des serveurs distants. Cela favorise l'apprentissage interactif, même à distance, en particulier dans des périodes de restrictions sanitaires.

Des organisations non gouvernementales (ONG), comme Médecins Sans Frontières, se tournent d'ailleurs vers AnyDesk pour faciliter les communications et la coordination des efforts humanitaires. Le programme permet à leurs équipes sur le terrain de se connecter de manière sûre aux bases de données centrales. Ce qui assure une réponse plus rapide et plus efficace aux crises.

L'équipe derrière Anydesk

Comment se connecter à Anydesk ?

La connexion à Anydesk est assez simple et intuitive. Tout d'abord, téléchargez le logiciel depuis le site officiel et installez-le sur l'ordinateur souhaité. Un identifiant unique, souvent appelé « adresse Anydesk« , sera attribué à votre appareil.

Pour se connecter à cet ordinateur à distance, il suffit de saisir son adresse Anydesk dans le champ dédié d'un autre appareil où le logiciel est également installé. Une fois l'adresse saisie, appuyez sur « Connexion ». Vous recevrez alors une demande d'autorisation sur l'ordinateur cible, qu'il faudra accepter pour établir la connexion. Cette méthode garantit que seules les personnes autorisées ont accès à vos sessions à distance. Elle ajoute ainsi une couche de sécurité essentielle.

Fonctionnalités additionnelles

Anydesk propose aussi diverses fonctionnalités qui optimisent la connexion. Le logiciel suggère entre autres le transfert de fichiers, la prise de captures d'écran et la disponibilité des raccourcis clavier pour faciliter la navigation. Ces fonctionnalités permettent de contrôler l'ordinateur distant. Elles aident également les équipes à collaborer efficacement, même lorsqu'on est séparés par plusieurs fuseaux horaires.

Combien coûte Anydesk ?

Le coût d'Anydesk varie selon les besoins et l'utilisation prévue. Pour les utilisateurs particuliers, Anydesk offre une version gratuite qui comprend les fonctionnalités basiques nécessaires au contrôle à distance. En revanche, les entreprises peuvent choisir parmi plusieurs plans payants. Les prix des abonnements démarrent généralement à un moins de 10 euros pour les particuliers.

De leur côté, les petites équipes peuvent bénéficier de solutions professionnelles dès 18 euros par mois. Les grandes sociétés jouissent d'options de configuration avancées et d'une sécurité améliorée, en plus d'un support technique prioritaire. Pour ces traitements de faveur, elles devront s'acquitter d'une cinquantaine d'euros par mois.

Durée de l'essai gratuit

Pour permettre aux nouveaux utilisateurs d'explorer les fonctionnalités avant de s'engager financièrement, Anydesk propose également un essai gratuit de 14 jours. Cela inclut l'accès complet aux caractéristiques premium. Il s'agit d'une perspective claire sur les bénéfices du logiciel pour leurs besoins quotidiens.

Est-ce que Anydesk fonctionne sur Android ?

Anydesk n'est pas limité aux ordinateurs. Il fonctionne parfaitement sur la plupart des téléphones mobiles, notamment ceux sous Android. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application Anydesk depuis Google Play Store.

Lisez également :

Arnaqueurs millionnaires sur le Play Store: Google passe à l'offensive.

Vérifiez vite vos abonnements Google Play ! Un bug les fait disparaître.

Grâce à l'application Android, vous pouvez contrôler votre bureau à distance, transférer des fichiers entre appareils et collaborer en temps réel avec vos collègues ou proches sans avoir besoin d'un ordinateur. La compatibilité avec les périphériques tactiles ajoute une flexibilité supplémentaire. Ce qui permet l'accès aux mêmes fonctionnalités qu'un PC, mais depuis la commodité de votre téléphone ou tablette.

Interface utilisateur

Son interface utilisateur intuitive et responsive assure une utilisation ergonomique, même sur des écrans plus petits. Cela garantit que même les débutants peuvent se familiariser rapidement avec ses outils et bénéficier pleinement de ses capacités sans rencontrer de difficultés majeures.

Quels sont les risques avec Anydesk ?

Comme tout logiciel d'assistance à distance, Anydesk doit être utilisé prudemment pour éviter certains risques potentiels. La principale préoccupation réside principalement dans la sécurité des données et la protection contre les accès non autorisés. Les escrocs prétendent souvent travailler pour des entreprises bien connues, comme Microsoft. La plupart du temps, ils signalent un problème informatique ou Internet qu'ils ont détecté.

Sécurité et confidentialité

Anydesk emploie des technologies de cryptage hautement sécurisées pour protéger les données transmises durant une session. Cependant, la prudence reste de mise concernant les informations sensibles échangées. Il est recommandé de modifier régulièrement les mots de passe et de ne jamais partager les identifiants de connexion avec des individus non vérifiés. Si vous vous sentez mal à l'aise ou en insécurité, mettez fin à l'appel et à toute session à distance en éteignant votre appareil.

Authentification et autorisation

Assurez-vous toujours que le logiciel est configuré pour demander une autorisation avant chaque connexion. Des dispositifs comme l'authentification à deux facteurs peuvent également renforcer la sécurité en ajoutant un niveau supplémentaire de validation avant d'accéder au bureau distant.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.