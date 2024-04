Arnaqueurs millionnaires sur le Play Store: Google passe à l’offensive

Google a porté plainte contre deux arnaqueurs qui ont créé 87 applications frauduleuses sur le Play Store depuis 2019.

Google a décidé de passer à l'offensive contre une arnaque massive sur son Play Store. La firme de Mountain View porte plainte contre deux escrocs qui ont réussi à amasser un joli pactole en bernant des milliers d'utilisateurs. Leur technique? Publier de fausses applications liées aux cryptomonnaies pour dérober l'argent des investisseurs peu méfiants.

Un million de dollars de butin pour les pirates

Le mode opératoire des deux malfrats était rodé. Ils développaient d'abord des dizaines d'applis d'apparence anodine qu'ils parvenaient à faire approuver sur le Play Store. Une fois en ligne, ces programmes incitaient insidieusement les clients à investir dans de soi-disant prometteurs cryptoactifs. Les gains promis étaient alléchants, mais fictifs bien entendu.

Au total, pas moins de 87 applications frauduleuses ont ainsi été diffusées par le duo depuis 2019. Un véritable filon puisque les montants dérobés s'échelonnent de 100 dollars à plusieurs dizaines de milliers par victime. Un sacré butin qui avoisinerait le million de dollars au bas mot, estiment les avocats de Google.

La confiance des utilisateurs entachée

Outre le préjudice financier, c'est l'image même du Play Store qui en pâtit selon l'entreprise. Pour Google, il est désormais crucial de restaurer cette crédibilité entachée. La firme souhaite désormais traquer plus activement ce type d'arnaques et ne plus se contenter de supprimer les applis litigieuses. Un signal fort est envoyé aux pirates du web : leur impunité est révolue.

Pour appâter leurs proies, les deux escrocs n'hésitaient pas à employer les stratagèmes les plus douteux. Parmi eux, l'ignoble « arnaque à l'amour » où un mystérieux message signé « Sophia » vous remémore une prétendue idylle passée.

Une technique déshonorante mais manifestement payante puisqu'elle a réussi à piéger plus de 100 000 personnes selon Google.

