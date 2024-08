L’attente est terminée ! Snapchat débarque en version native sur iPad

La dernière mise à jour de Snapchat propose enfin une prise en charge native de l'iPad. Les utilisateurs attendaient cette nouveauté depuis des années. L'application s'adapte désormais à l'écran plus grand des tablettes d'Apple. Découvrez ce que cette nouveauté apporte et ce qui manque encore à l'application.

Snapchat, l'application phare de partage de photos et de vidéos, a finalement décidé d'offrir une expérience native pour les utilisateurs d'iPad. Depuis son lancement en 2011, l'application ne fonctionnait qu'en mode iPhone sur les iPad. Après 13 ans d'attente, les utilisateurs de la tablette d'Apple peuvent enfin profiter de l'application en plein écran.

« C'est toujours le même Snapchat que vous connaissez et aimez, mais cette fois sur un plus grand écran », a déclaré l'entreprise dans ses notes de mise à jour. Cette amélioration offre une plus grande surface d'affichage pour capturer des Snaps. Elle permet aussi une meilleure visibilité des contacts sur les onglets dédiés.

Cependant, tout n'est pas encore parfait dans cette nouvelle version. Snapchat n'a pas complètement optimisé son application pour les tablettes. Actuellement, l'application ne fonctionne qu'en mode portrait, ce qui limite l'expérience utilisateur.

Les utilisateurs ne peuvent pas encore utiliser Snapchat en mode paysage, une fonctionnalité couramment demandée pour une meilleure ergonomie sur les tablettes. L'interface présente aussi quelques défauts d'affichage. Ces signes montrent que l'application a besoin d'améliorations supplémentaires.

Des nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA

Cette mise à jour intervient après une série de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle introduites plus tôt cette année. Snapchat a récemment introduit des options comme « My IA ». Cette fonctionnalité permet de discuter dans une conversation directe, de créer des rappels ou de lancer des comptes à rebours. Snapchat propose aussi de créer des avatars Bitmoji personnalisés grâce à l'IA. Ces innovations enrichissent l'expérience des utilisateurs.

Avec cette nouvelle compatibilité, Snapchat montre son désir de s'adapter aux attentes de ses utilisateurs et d'améliorer continuellement son application. L'optimisation pour les tablettes reste encore partielle, mais ce premier pas vers une meilleure intégration sur iPad représente une avancée notable. Les utilisateurs espèrent des mises à jour futures pour corriger les défauts actuels et améliorer l'expérience.

Les conditions nécessaires pour profiter de cette nouveauté

Pour utiliser Snapchat sur iPad, les utilisateurs doivent posséder un appareil fonctionnant sous iOS 13 ou une version ultérieure. L'application est gratuite sur l'App Store. Chacun peut tester ces nouvelles fonctionnalités et découvrir les avantages de la prise en charge native de l'iPad.

En introduisant cette compatibilité native pour iPad, Snapchat cherche à se repositionner face à la concurrence. Avec une surface d'affichage plus grande et une meilleure visibilité, l'application promet une expérience utilisateur enrichie, à condition que les prochaines mises à jour corrigent les défauts actuels.

Snapchat s'ouvre au monde des tablettes et entend renforcer son attractivité auprès des utilisateurs d'iPad. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie d'innovation continue pour conserver sa place dans le paysage des réseaux sociaux.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.