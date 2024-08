Partagez dès maintenant jusqu’à 20 photos ou vidéos en une seule galerie sur Instagram

Instagram, la célèbre plateforme de partage de photos et de vidéos appartenant à Meta, vient de franchir une nouvelle étape. Désormais, les utilisateurs peuvent publier jusqu'à 20 photos ou vidéos dans un seul post carrousel. Cette mise à jour double ainsi la limite précédente de 10.

Cette nouvelle va certainement ravir ceux qui aiment partager de longues séries d'images ou de vidéos. Que ce soit pour documenter un voyage, un événement ou simplement pour un récapitulatif mensuel.

Avec cette fonctionnalité élargie, Instagram offre une flexibilité accrue pour les utilisateurs. Que vous souhaitiez partager une seule photo marquante ou une série de 20 images, le choix vous appartient. Les publications en carrousel permettent un défilement fluide grâce aux points situés sous chaque photo. Cela offre une expérience utilisateur agréable et intuitive.

Cette option est particulièrement prisée pour les récaps mensuels, une tendance de plus en plus populaire sur la plateforme.

Une réponse à la concurrence de TikTok ?

En permettant jusqu'à 20 médias par carrousel, Instagram semble vouloir rivaliser avec d'autres plateformes, notamment TikTok, qui autorise jusqu'à 35 vidéos par post. Ce changement pourrait être perçu comme une tentative d'augmenter l'engagement sur Instagram, en particulier face à l'essor des vidéos courtes et engageantes sur TikTok.

Avec cette mise à jour, Instagram cherche à renforcer sa position en offrant à ses utilisateurs plus de liberté pour partager du contenu varié en un seul post.

Un lancement mondial progressif

Cette mise à jour est déjà en cours de déploiement à l'échelle mondiale. Les utilisateurs peuvent dès à présent bénéficier de cette nouvelle limite lorsqu'ils publient des carrousels sur leur flux. Si vous ne l'avez pas encore, cette fonctionnalité devrait bientôt être disponible sur votre compte.

Instagram ne cesse d'innover et cette nouvelle capacité s'inscrit dans une série de mises à jour récentes, dont l'introduction de « AI Studio » fin juillet. Ce dernier est destiné à aider les créateurs de contenu à mieux interagir avec leur audience.

Avec cette nouvelle limite de 20 photos ou vidéos par carrousel, Instagram offre une expérience utilisateur enrichie et plus personnalisable. Les créateurs de contenu, qu'ils soient amateurs ou professionnels, pourront désormais raconter leurs histoires de manière plus complète et immersive. Ce changement témoigne de la volonté d'Instagram de rester à la pointe de l'innovation dans le domaine des réseaux sociaux, tout en répondant aux besoins croissants de sa communauté.

