Le FBI avoue avoir un bureau secret dédié aux OVNIs ! Tout savoir

Apparemment, ce groupe secret qui fait partie du FBI et qui travaille sur les Phénomènes Aériens Non-identifiés (PAN), terme que l’on utilise désormais pour désigner les OVNIs, est la cible collatérale d’une purge ordonnée par Donald Trump.

Selon Politico, les agents du FBI appréhendent une sorte de purge dans leurs services. Ils pensent que cet assainissement cible surtout le groupe qui a enquêté sur l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021.

En fait, ils ont été dans l’obligation de faire un compte rendu de leur travail dans un formulaire de 12 questions provenant du ministère de la Justice. Ils affirment que le formulaire a été envoyé à des milliers d’agents demandant des détails sur leur participation aux enquêtes qui ont un lien avec l’attaque du Capitole.

Politico ajoute aussi que la purge pourrait engendrer des dommages collatéraux, notamment sur le dossier OVNI. La plupart des agents affectés aux événements du 6 janvier font désormais partie d’un groupe « informel secret » consacré aux phénomènes aériens non-identifiés (PAN).

Un bureau secret qui s’occupe spécialement de traquer les OVNIs ?

Ryan Graves, directeur exécutif d’Americans for Safe Aerospace et ancien pilote de la Navy confirme l’existence de ce groupe dédié aux OVNIs lors de son entretien avec ces agents inquiets. D’autres sources qui souhaitent garder l’anonymat attestent aussi cette information !

Ce bureau secret rattaché au FBI est constitué « d’un responsable programmatique national et de plus d’une douzaine d’employés à travers le pays qui passent une grande partie de leur temps à traquer les PAN » explique Ryan Graves.

Selon les informations, Ryan Graves et sa propre équipe d’Americans for Safe Aerospace travaillent aussi en étroite collaboration avec ces agents très spéciaux depuis plus d’un an. Ils leur transmettent même « des rapports crédibles de PAN par des observateurs formés comme des pilotes et des vétérans afin d’aider le bureau à protéger le pays et l’industrie aéronautique contre les phénomènes non-identifiés. »

Encore une promesse du nouveau président américain Donald Trump

« Ce groupe de travail du FBI est particulièrement bien placé pour enquêter sur les PANs en raison de leur double compétence en matière d’application de la loi et de renseignement, » ajoute Ryan Graves.

« Les témoins qui viennent à l’ASA décident toujours de la manière dont leur cas est traité, mais beaucoup veulent que leurs rapports soient examinés par le groupe de travail PAN du FBI », poursuit-il auprès de The Debrief, un média consacré aux affaires technologiques et de défense.

https://twitter.com/exploracionovni/status/1886777624430518504

Il conclut d’ailleurs avec le rappel de la promesse du nouveau président : « Je suis profondément inquiet que des agents clés de l’enquête sur les PAN puissent être renvoyés, ce qui saperait l’engagement de l’administration Trump à retirer le ‘U’ des UAP », la lettre de unidentified, non-identifié…

Nous devons savoir aussi que « Le FBI enquête sur les phénomènes anormaux non identifiés lorsqu’il existe un risque de violation de la loi fédérale ».

D’ailleurs, je dois admettre que le fait que le FBI se concentre sur les OVNIs n’est pas tellement une nouveauté. Des archives déclassifiées du Bureau, que nous pouvons voir en ligne, pourraient même en témoigner.

Ce bureau a traité ces cas depuis 1947, mais l’existence de ce groupe dédié n’avait pas été encore mentionnée par des sources officielles.

Alors, qu’en pensez-vous ? Dites-le dans les commentaires pour pouvoir en discuter !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.