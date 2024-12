iPhone et Android : n’envoyez plus du tout de messages ! Le FBI avertit en urgence

Le FBI et la CISA alerte tous les utilisateurs d’iPhone et d’Android d’opter pour des messages et des appels cryptés autant que possible. Pourquoi ? Les réseaux télécoms américains ont été attaqués. Et les pirates n’ont pas fait les choses à moitié : données volées, communications interceptées, tout y est passé.

C’est un véritable tremblement de terre numérique à en juger par la réaction des autorités américaines. Ils changent de discours et prônent le chiffrement des communications.

Le FBI évoque ici un « chiffrement géré de manière responsable », sous-entendant une possible forme d’accès légal. C’est surprenant.

D’habitude, ces institutions sont contre le chiffrement de bout en bout, qui les empêche d’accéder aux données, même avec une autorisation judiciaire.

Le FBI a l’air de paniquer, mais que se passe-t-il exactement ?

Cette attaque, ciblant les réseaux télécoms américains, est attribuée à une opération chinoise surnommée Typhon Salt. Et non, il ne s’agit pas d’un événement météorologique.

Les autorités ont averti qu’on est ici face à une campagne de cyberespionnage de grande ampleur. Les pirates ont volé d’importantes métadonnées notamment des lieux, horaires et contacts des communications.

Cependant, un responsable du FBI a tenu à préciser que dans la majorité des cas, ces informations ne contiennent ni texte ni contenu vocal. Il convient tout de même de noter que les hackers ont bel et bien pu accéder à certains contenus des appels et des messages.

Les autorités sont alors clairs : évitez les SMS standards et les RCS (Rich Communication Services) non entièrement sécurisés. Même la nouvelle option RCS d’Apple pour les utilisateurs Android n’offre pas de protection suffisante.

Et bien c’est assez simple : Optez pour des solutions chiffrées. iMessage pour communiquer entre appareils Apple et Google Messages entre appareils Android feront par exemple l’affaire.

Mais attention ! Les appels classiques sont également à risque, car souvent mal protégés. Pour garantir la sécurité de vos communications, privilégiez des applications comme WhatsApp, Signal ou FaceTime.

Cela dit, ces pratiques sont rares en Europe ou aux États-Unis. En Asie et en Afrique, où la méfiance envers les réseaux cellulaires traditionnels est bien ancrée, par contre, elles sont bien courantes.

Toutefois, Apple, connu pour sa volonté de sécuriser la vie privée de ses utilisateurs, pourrait bientôt avoir la solution. La marque s’apprête à lancer iOS 18.2. Cette mise à jour offre une fonctionnalité inédite : la possibilité de définir des applications de messagerie et d’appel par défaut.

Cela signifie que vous pourrez remplacer les apps Messages et Téléphone par des alternatives plus sécurisées, comme WhatsApp ou Signal.

Dès que cette iOS 18.2 sera disponible, vous n’avez qu’à ajuster ces paramètres dans le menu Applications par défaut des réglages. Assurez-vous de modifier à la fois l’app utilisée pour vos messages et celle pour vos appels. Et le tour est joué.

Bon à savoir

Le FBI insiste sur un point crucial. Même si le contenu de vos communications est protégé, les métadonnées restent une mine d’or pour les pirates.

Ces données, qui révèlent qui vous appelez, à quelle fréquence et pour combien de temps, permettent de cartographier vos interactions sociales. Certaines plateformes, comme Signal, collectent très peu de métadonnées, offrant une couche supplémentaire de confidentialité.

Toutefois, à moins d’occuper une position particulièrement sensible ou de vivre dans une zone à haut risque, ces données sont généralement moins préoccupantes que l’accès au contenu de vos appels ou messages.

Alors, faites attention, choisissez de changer vos habitudes plutôt que d’être la proie des hackers. Et si vous avez d’autres astuces pour se protéger, partagez-les dans les commentaires !

