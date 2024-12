Les ados américains sont désormais sur internet en permanence : et en France ?

Dans un monde où la technologie occupe une place prépondérante, près de la moitié des adolescents américains affirment être « presque constamment » en ligne. Cette hyperconnexion façonne-t-elle leur quotidien, leurs interactions et leur bien-être ?

Nés avec un smartphone dans la main, les adolescents actuels ont développé des habitudes numériques radicalement différentes de celles de leurs aînés. La dernière étude du Pew Research Center sur l’utilisation d’Internet par les jeunes américains met en lumière des tendances surprenantes. Ce dernier révèle une génération ultra-connectée et immergée dans les réseaux sociaux.

Une consommation intensive des réseaux sociaux ? YouTube le préféré des jeunes ?

Cette étude du Pew Research Center a révélé que 46% des adolescents américains déclarent être en ligne de manière quasi permanente. Pour ces natifs numériques, une déconnexion, même temporaire, semble impensable.

Ayant grandi avec un accès à Internet illimité dans leur poche, cette connexion constante influence profondément leur manière d’appréhender le monde. De même pour leurs relations sociales et leur perception d’eux-mêmes.

Par ailleurs, cette étude affirme que leurs préférences en matière de plateformes varient considérablement. Si leurs habitudes numériques présentent une certaine diversité, presque tous les adolescents utilisent YouTube.Plus de 90 % des 1 391 jeunes enquêtés ont indiqué fréquenter le site. Si le chiffre semble être énorme, il a connu une légère baisse par rapport aux 95 % en 2022.

Parmi eux, 73 % se connectent quotidiennement, faisant de YouTube la plateforme la plus populaire. En seconde position, il y a TikTok, qui est utilisé par 63 % des adolescents.

Une évolution des habitudes en ligne des adolescents américains

Un fossé entre les sexes émerge lorsqu’il s’agit des adolescents qui se déclarent « presque constamment » en ligne. En effet,19 % des filles affirment être souvent sur TikTok, tandis qu’une proportion équivalente de garçons sont constamment sur YouTube.

Même parmi cette tranche de jeunes extrêmement connectés, l’utilisation des plateformes varie. Ainsi, seuls 6 % des adolescents ont déclaré utiliser Threads, l’application de microblogging de Meta. Par ailleurs, seulement 32 % utilisent Facebook.

Cette étude enregistre ainsi une chute par rapport à 71 % il y a dix ans. Instagram reste cependant la plateforme Meta la plus populaire, avec une augmentation de son utilisation depuis 2014.Les adolescents semblent privilégier les plateformes visuelles et vidéo. X et Reddit sont nettement moins populaires, utilisés respectivement par 17 % et 14 % des jeunes.

Rappelons que l’utilisation de X, anciennement Twitter, a chuté de façon significative au cours de la dernière décennie. Elle est passée de 33 % des adolescents à seulement 17 % aujourd’hui. En revanche, WhatsApp a connu une hausse notable, avec 23 % des adolescents qui l’utilisent désormais.

Je pense que l’utilisation des ados en France n’est pas loin des ados américains. Et vous, qu’en pensez-vous ? Pour les ados, dites-nous en commentaire combien de temps vous passez sur internet ?

