Les meilleures solutions e-learning

Solution de formation en ligne, l’e-Learning est une forme d’apprentissage utilisant des outils électroniques pour faire acquérir de nouvelles connaissances. Elle donne accès à différents types de contenus, mais peut également être utilisée dans tous les domaines d’activités, ce qui permet de fournir des formations de qualité à n’importe quel salarié. Retour dans cet article sur les plus prisées du marché.

La solution iSpring e-learning system

Simple d’utilisation, la solution elearning iSpring vise les entreprises avec un effectif de 2 à 250 collaborateurs. Elle se distingue des autres solutions par sa capacité à créer, mais aussi à partager en un temps record des cours d’e-learning. De plus, elle est capable de vous aider à organiser des formations mixtes en très peu de temps avec de nombreux formats d’apprentissage. Pour ce qui est de ces derniers, il peut s’agir de vidéos, de quiz, de dialogues enregistrés, de webinaires ou encore de certificats.

Par ailleurs, en plus d’aider les entreprises à former leurs employés de manière efficace, cette solution peut également être utilisée pour suivre leurs performances, produire des rapports détaillés, élaborer des formations personnalisées ou délivrer des certifications. Elle peut fonctionner avec la plupart des logiciels LMS (Learning Management System) et grâce à son mode d’apprentissage sans connexion, il est possible de se faire former à n’importe quel moment

Le système e-learning 360Learning

Destinée aux structures de formation, aux responsables, aux directeurs de formation ou encore aux sociétés comptant plus de 250 salariés, la solution 360Learning est un logiciel de création de cours fonctionnant avec l’Intelligence Artificielle. Elle dispose aussi d’une fonctionnalité hors ligne, permet d’organiser des forums privés, de créer des fils de discussion intelligents ou de faire des commentaires internes lors des modules de formation.

D’autre part, notez que cette solution permet également d’accéder à de nombreux formats de questions (QCM, questions à trou, questions ordonnées, vrai-faux…) en plus de faciliter la centralisation des réactions des apprenants. S’agissant de ses offres d’abonnement, elles sont principalement au nombre de trois. Elles vont de l’abonnement « Team » qui est à moins de 10 euros le mois à l’abonnement « Entreprise » en passant par l’abonnement « Business » qui est proposé avec des tarifs sur demande.

La solution Didask

Conçue pour les entreprises disposant de plus de 200 collaborateurs, la solution d’apprentissage Didask permet notamment de répondre aux besoins particuliers des apprenants. Plus encore, elle utilise des fonctionnalités ou technologies (intelligence artificielle, sciences cognitives…) qui simplifient la mémorisation de même que la transformation des informations, ce qui a des impacts positifs sur le déroulement des cours.

La solution Digiforma

Considéré comme une solution e-learning innovante, le logiciel Digiforma a pour but de simplifier la gestion pédagogique, mais aussi administrative ou commerciale des formations en ligne. Elle cible principalement les entreprises, les formateurs indépendants ainsi que les organismes de formation. En ce qui concerne ses différentes fonctionnalités, elles amènent à élaborer des formations personnalisées, à former des collaborateurs en tenant compte de leur rythme d’apprentissage ou à créer des designs capables de s’accorder aux chartes graphiques des entreprises. Son tarif varie en fonction des abonnements offerts, qui incluent l’offre « Starter », l’offre « ORGA » ou encore l’offre « Leader ».

