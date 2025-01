L’IA qui prédit le trafic de n’importe quelle ville ! Entropy dévoile Azoth au CES 2025

Entropy, une entreprise spécialisée dans l’analyse de la mobilité, dévoile cette semaine au Consumer Electronics Show 2025 (CES 2025) à Las Vegas sa nouvelle plateforme Azoth. C’est un programme d’IA développé pour transformer la mobilité urbaine grâce à des capacités prédictives avancées.

Azoth promet d’atteindre des résultats impressionnants ! Il compte prévoir la disponibilité des véhicules et des places de stationnement avec une précision de 98 % dans un délai de cinq minutes. De plus, il peut réduire de 73 % l’incertitude liée à la gestion des flottes, améliorer les performances opérationnelles de 92 % grâce à des prévisions précises de la demande de transport. Et plus important encore, il peut diminuer les émissions de CO2 en limitant les déplacements inutiles. Ces avancées sont rendues possibles grâce à des prévisions optimisées des besoins des utilisateurs pour chaque station et réseau de transport en commun.

Azoth et l’Infinite Transformer ? Une IA prédictive pour une mobilité urbaine plus fluide ?

Grâce à l’Infinite Transformer, Azoth peut analyser en temps réel un vaste éventail de données. Parmi ces données, on peut citer la géolocalisation des véhicules, les conditions météorologiques, l’historique des trajets et les événements locaux.

Cette technologie permet d’anticiper les déplacements des passagers jusqu’à 24 heures à l’avance. C’est une manière de réduire les trajets inutiles et d’éviter les stations vides ou surchargées. Par ailleurs, elle améliore l’efficacité des services de mobilité, qu’il s’agisse de stations de vélos partagés ou de places de stationnement.

Aujourd’hui, Entropy estime qu’environ 20 % des stations de vélos partagés sont vides lorsqu’elles sont nécessaires, tandis que d’autres disposent d’un excès de vélos inutilisés. Azoth peut prévoir avec précision la demande un jour à l’avance.

De ce fait, cette IA garantit que les ressources sont disponibles là où elles sont le plus demandées. Elle s’appuie sur l’analyse des tendances passées et l’intégration de milliards de points de données pour adapter les services en fonction des conditions environnementales prévues.

Des prévisions ultra-précises pour des déplacements et une gestion de flotte optimisés

Vous vous demandez comment Azoth peut révolutionner la mobilité urbaine ? En fait, sa modélisation prédictive est capable d’identifier avec précision le moment et l’endroit où une place de stationnement sera disponible.

Cette avancée permet de réduire les problèmes de stationnement pour les conducteurs. Elle fluidifie aussi le trafic urbain en diminuant le nombre de voitures circulant à la recherche d’une place. De plus, le modèle peut prédire la disponibilité des véhicules dans divers services. Elle offre aux utilisateurs des informations fiables pour mieux organiser leurs déplacements.

Outre ces différents avantages, Entropy souligne également l’impact écologique d’Azoth. Il aide à réduire l’empreinte carbone des opérateurs.

Je trouve ce genre de service prédictif particulièrement pratique, notamment dans les villes à forts trafics. Et vous, quel est votre avis ? Partagez-le avec les lecteurs !

