Luma : une nouvelle IA pour créer une vidéo à partir d’une image de début et de fin

Luma, entreprise spécialisée dans la modélisation 3D et la vidéo par IA, vous présente Ray3 Modify. Il s’agit d’un modèle est dédié à la modification de séquences existantes.

En gros, l’outil s’appuie sur des images de référence de personnages. Et pas de panique, Luma promet que la qualité visuelle de la séquence d’origine reste intacte. C’est même ce point sensible que Ray3 Modify attaque.

En quoi Ray3 Modify pourrait séduire ?

Eh bien, les studios le savent. Modifier une scène entraîne souvent une perte d’émotion ou de naturel. Les mouvements deviennent rigides, les regards perdent leur intention. Il faut alors choisir entre créativité et crédibilité.

Or, avec Ray3 Modify, le rythme, le timing et les expressions du visage, tous sont conservés. Les gestes restent, eux aussi, cohérents avec la scène d’origine. Car Luma affirme avoir travaillé sur la fidélité des performances humaines.

Les créateurs peuvent ainsi utiliser des images de référence de personnages pour changer l’apparence de l’acteur sans toucher à sa prestation. Costumes, traits du visage et identité visuelle resteront cohérents. Ce qui simplifie les tournages complexes.

Ray3 Modify facilite aussi les contenus promotionnels. Une même prise peut servir à plusieurs univers visuels. Les équipes gagnent du temps sans multiplier les tournages. La postproduction devient plus souple pour les calendriers serrés.

C’est tout ?

Non. Une autre nouveauté concerne le contrôle des transitions. Les utilisateurs définissent une image de départ et une image finale. Le modèle génère ensuite la séquence intermédiaire automatiquement. Et encore une fois, Luma promet que les mouvements seront fluides et cohérents.

Cette fonctionnalité répond à un besoin précis des créateurs. Les transitions posent souvent problème en vidéo générative. Ray3 Modify permet de guider précisément le résultat. Les comportements des personnages restent maîtrisés.

Bref, Ray3 Modify est accessible via la plateforme Dream Machine. Et il est clair qu’il vise les productions professionnelles. Les studios peuvent filmer une scène classique, puis l’adapter après coup.

Les retouches deviennent rapides et flexibles. La caméra capture la performance, l’IA s’occupe du reste. Et bien entendu, les équipes gardent la main sur le rendu final.

