Maximiser les flux de revenus grâce aux canaux marketing externes

Alors que les entreprises s’efforcent de prospérer dans un marché en ligne saturé, une solution se démarque : ne pas travailler seul.

En s’appuyant sur des canaux marketing externes, les entreprises peuvent augmenter leurs profits et attirer davantage de clients en exploitant des opportunités qu’elles ne pourraient pas gérer ou envisager elles-mêmes. Et il ne s’agit pas uniquement des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Pensez aux partenariats avec d’autres entreprises ou aux réseaux gérés par des tiers : bien faits, ces accords ne se contenteront pas d’attirer plus de visiteurs, ils généreront également des ventes nettement supérieures.

Qu’est-ce que les canaux de marketing externes ?

Les canaux de marketing externes sont des plateformes, des réseaux ou des collaborations non directement contrôlés par une entreprise, mais qui peuvent contribuer à son succès. Parmi les exemples, on trouve les sites de réseaux sociaux, les stations de télévision et de radio (médias traditionnels), les influenceurs, les réseaux d’affiliation et les producteurs de contenu. Contrairement aux actifs tels que les sites web ou les équipes de vente internes, les entreprises ne possèdent pas ces canaux ; cependant, elles peuvent les utiliser pour atteindre de nouveaux clients, accroître la visibilité de leur marque et générer des ventes.

1. Le marketing d’affiliation : Le pouvoir des réseaux de partenaires

Le marketing d’affiliation est l’un des moyens les plus courants et les plus efficaces d’exploiter les canaux de marketing externes. En vous associant à des affiliés qui promeuvent vos produits ou services sur leurs plateformes (comme des blogs, YouTube ou les réseaux sociaux), vous pouvez étendre votre portée sans investir dans des campagnes publicitaires coûteuses. Il existe de nombreuses offres comme partener 1xBet pour tous, où les affiliés peuvent promouvoir des services à un public mondial, en gagnant des commissions pour chaque joueur qu’ils réfèrent et qui fait un dépôt ou participe à des activités de paris. C’est une stratégie qui fonctionne pour une raison.

Les affiliés sont souvent des experts dans leur niche, avec un public établi qui leur fait confiance. En leur offrant des commissions basées sur les ventes, vous pouvez les motiver à promouvoir vos produits d’une manière qui semble authentique. Résultat ? Vous avez accès à leurs fidèles, ce qui augmente les chances de conversion, tout en ne payant que pour les résultats.

Choisissez des affiliés qui s’alignent sur votre marque et dont le public correspond à votre cible démographique.

Proposez des commissions compétitives ou d’autres incitations pour maintenir la motivation des affiliés.

Suivez les performances et optimisez les partenariats pour garantir le meilleur retour sur investissement.

2. Marketing d’influence : Amplifier votre portée

Les influenceurs sont devenus un élément central des stratégies de marketing modernes, en particulier dans des secteurs comme la mode, la beauté, la technologie et le style de vie. Ces personnes ont une forte présence en ligne et peuvent générer un trafic et des ventes importants en promouvant des produits auprès de leurs fans très engagés.

Les influenceurs ont une capacité unique à influencer les décisions d’achat des consommateurs grâce à la confiance qu’ils ont établie avec leur public, qui les considère comme plus authentiques que les publicités traditionnelles.

Choisissez des influenceurs dont les valeurs et l’audience correspondent à votre marque. Les micro-influenceurs, c’est-à-dire ceux dont l’audience est plus restreinte mais très engagée, peuvent souvent donner de meilleurs résultats que les macro-influenceurs.

Donnez aux influenceurs la liberté créative nécessaire pour présenter vos produits d’une manière qui trouve un écho auprès de leur public.

Suivez les performances des influenceurs afin d’évaluer le retour sur investissement et d’ajuster les stratégies si nécessaire.

3. Publicité sur les médias sociaux : Atteindre des publics ciblés

Les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok sont de puissants outils de marketing externe. Avec des milliards d’utilisateurs actifs, ces plateformes offrent un accès inégalé à des publics variés. Grâce à des publicités ciblées telles que les promotions du Black Friday, les entreprises peuvent identifier des segments de clientèle spécifiques en fonction de leur localisation, de leurs intérêts et de leurs comportements.

La publicité sur les médias sociaux offre des options très ciblées, ce qui vous permet de vous assurer que vos annonces sont vues par des personnes susceptibles d’acheter vos produits. Et comme Instagram et TikTok sont tous deux des plateformes de médias sociaux très visuelles, ils peuvent être d’excellents endroits pour présenter des photos ou des vidéos de produits.

Utilisez des informations basées sur des données pour créer des publicités très ciblées.

Expérimentez différents formats d’annonces (vidéo, carrousel, histoires, etc.) pour voir lequel résonne le mieux auprès de votre public.

Allouez un budget aux annonces de reciblage pour réengager les visiteurs qui ont montré de l’intérêt pour votre marque mais n’ont pas effectué d’achat.

4. Collaborations avec des marques complémentaires

Envisagez de former des partenariats stratégiques avec des marques dont les produits ou les services sont compatibles avec les vôtres. Cela peut vous aider à gagner plus d’argent d’une manière à laquelle vous n’auriez peut-être pas pensé auparavant. Par exemple, si vous vendez des vêtements de fitness, existe-t-il une salle de sport ou une entreprise qui fabrique des boissons protéinées ou des compléments alimentaires avec laquelle vous pourriez vous associer pour promouvoir vos produits respectifs, sans vous faire directement concurrence ? Cela signifie que vous avez tous deux accès à de nouveaux clients et qu’aucun d’entre vous n’est perdant.

La collaboration avec une marque complémentaire à la vôtre permet aux deux entreprises d’atteindre de nouveaux marchés et des clients qui s’intéressent déjà à des produits similaires, ce qui contribue à accroître la visibilité et à renforcer la confiance dans la marque.

Identifier les marques qui partagent un public cible similaire mais qui ne sont pas des concurrents directs.

Co-créer du contenu ou proposer des promotions conjointes pour stimuler les ventes inter-marques.

Collaborez à des événements ou à des lancements de produits afin d’élargir votre champ d’action.

5. Marketing de contenu avec le guest blogging et les partenariats SEO

Le guest blogging sur des sites web faisant autorité et la collaboration à des stratégies de référencement avec d’autres marques peuvent accroître votre visibilité en ligne et générer du trafic organique. Le marketing de contenu, lorsqu’il est mis en œuvre par le biais de ces canaux externes, permet non seulement de renforcer la crédibilité, mais aussi d’améliorer le classement dans les moteurs de recherche.

En créant du contenu de qualité pour d’autres sites web de votre secteur, vous vous positionnez en tant qu’expert et vous obtenez souvent des liens retour qui améliorent votre référencement. En outre, les articles d’invités peuvent générer un trafic direct de l’audience du site hôte vers la vôtre.

Recherchez des sites web et des blogs réputés dans votre secteur d’activité où vous pouvez rédiger des articles en tant qu’invité.

Utilisez les meilleures pratiques de référencement pour optimiser le contenu, y compris les liens vers votre site web.

Concentrez-vous sur des articles informatifs de grande qualité qui apportent une réelle valeur ajoutée aux lecteurs.

6. Email Marketing via Third-Party Lists

Le marketing par courrier électronique reste l’un des canaux de marketing les plus performants. En utilisant des listes d’adresses électroniques de tiers, les entreprises peuvent accéder à un groupe très ciblé de consommateurs susceptibles d’être intéressés par leurs produits.

Il existe de nombreuses façons pour les entreprises de recueillir des abonnés au courrier électronique, et si vous louez ou échangez des listes de courrier électronique avec d’autres entreprises, vous pouvez exposer vos produits à un nouveau groupe de clients potentiels. Vous avez ainsi un accès direct à des personnes qui ont déjà indiqué qu’elles étaient intéressées par des produits comme les vôtres.

Veillez à cibler le bon public dans vos campagnes de courrier électronique afin d’éviter de gaspiller des ressources et d’être considéré comme du spam.

Rédigez des lignes d’objet et des offres convaincantes pour augmenter les taux d’ouverture et de conversion.

Incluez des appels à l’action percutants pour diriger le trafic vers votre site web ou vos pages d’atterrissage.

Débloquer de nouvelles recettes grâce aux canaux externes

Pour maximiser les flux de revenus grâce aux canaux de marketing externes, une stratégie réfléchie est essentielle. Les partenariats d’affiliation, le marketing d’influence, la publicité sur les médias sociaux et les collaborations avec les marques sont autant d’occasions d’étendre votre portée, d’augmenter le nombre de visiteurs et, en fin de compte, de vendre davantage. En diversifiant les efforts de marketing au-delà des canaux propres, vous pouvez construire un modèle d’entreprise plus résistant – et ouvrir de nouvelles voies pour gagner de l’argent.

