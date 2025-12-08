Meta acquiert la startup Limitless : vers du hardware IA estampillé Facebook ?

Meta met la main sur Limitless, une startup spécialisée dans des gadgets capables d’enregistrer, mémoriser et analyser le quotidien. Ce rachat s’inscrit dans une stratégie déjà amorcée. C’est de faire de ses accessoires connectés la porte d’entrée vers une « superintelligence personnelle » accessible, portée sur le corps et intégrée au quotidien.

Meta a surpris le secteur en annonçant l’acquisition de Limitless. C’est la start-up à l’origine d’un pendentif IA qui enregistrait les conversations et transformait l’activité numérique des utilisateurs en historique consultable. L’entreprise, autrefois connue sous le nom de Rewind, met fin à la commercialisation de ses produits. Elle promet ainsi un an de support technique et transfère les utilisateurs vers une formule illimitée gratuite.

Limitless rejoint Meta pour booster les projets d’IA embarquée

Ainsi, Meta a racheté Limitless, la jeune pousse de l’IA jadis connue sous le nom de Rewind. Le message est apparu sur le site de la startup. Celle-ci rejoint donc Meta, ne vendra plus ses appareils et basculera son activité vers d’autres missions aux côtés du géant technologique. Une page se tourne donc pour une start-up qui a tenté de démocratiser des objets connectés capables d’assister le quotidien grâce à l’IA.

Limitless s’était fait remarquer avec un pendentif vendu 99 dollars. Ce produit était capable d’enregistrer les conversations pour en faire des notes consultables. L’appareil se fixait à un vêtement, à la manière d’un petit micro, et se voulait pratique, discret, presque invisible.

Les utilisateurs n’auront donc plus à payer d’abonnement et seront temporairement transférés vers un forfait illimité, le temps que l’entreprise assure le support technique. C’est promis pour un an. Ensuite, plusieurs fonctions suivront le même chemin que le matériel. Notamment, une fermeture annoncée, dont l’application Rewind transformait l’activité numérique en historique navigable.

Meta musclerait-il son hardware ?

Meta veut également pousser l’IA dans des objets du quotidien. Surtout avec ses lunettes Ray-Ban Meta ou ses modèles Oakley Meta, pensés comme des accessoires audio, visuels ou conversationnels. L’entreprise parle volontiers de « superintelligence personnelle » et veut en faire une expérience portée sur le corps, plutôt qu’enfermée dans un smartphone.

Limitless ne devrait pas développer un nouveau pendentif pour Meta. L’annonce suggère plutôt que l’équipe intégrera les Reality Labs, la branche maison dédiée au matériel. Son rôle pourrait être d’accélérer les projets existants et d’améliorer les prototypes en cours. Et aussi apporter son expertise sur les usages réels que les gens attendent de l’IA portable.

Limitless promet l’exportation des données pour ses utilisateurs ou la suppression totale, au choix. Ce geste est nécessaire dans un contexte où la vie privée est devenue le nerf de la guerre technologique.

Nous savons que le marché est devenu beaucoup plus compétitif. Limitless l’admet d’ailleurs qu’il est difficile de rivaliser quand des géants comme Meta et OpenAI se lancent, eux aussi, dans le matériel IA. Pour une start-up qui a levé plus de 33 millions de dollars auprès d’investisseurs réputés comme a16z, First Round Capital ou NEA, le timing n’a pas favorisé l’indépendance.

