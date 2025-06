Meta AI peut désormais faire du montage vidéo ! On vous explique

Meta améliore son assistant IA avec une nouvelle fonctionnalité qui risque de faire des heureux chez les amateurs de contenus dynamiques : c’est le montage vidéo IA. Et bonne nouvelle, nul besoin d’être monteur pro pour en profiter.

Ce 11 juin, Meta a dévoilé un ensemble d’outils de montage vidéo intégrés à Meta AI. Ils permettent de modifier en quelques secondes l’apparence, le style ou l’ambiance d’un clip vidéo. Grâce à une cinquantaine de préréglages malins, vous pouvez maintenant transformer une simple séquence en mini-scène stylisée. Costumes, décors, lumières… tout se retouche via des invites prédéfinies, sans logiciel compliqué ni ligne de code.

Meta a donc intégré à son assistant Meta AI une série de 50 préréglages inspirés directement de ses modèles Movie Gen AI. L’objectif est de vous permettre de jouer avec l’ambiance, les tenues ou encore les décors d’un clip vidéo. Et cela, sans devoir maîtriser After Effects ou Premiere Pro.

En un clic, vous pouvez donner à une vidéo banale un style bande dessinée vintage. Vous pouvez aussi lui coller un ciel pluvieux pour plus de drama. Ou pourquoi ne pas transformer un simple tee-shirt en combinaison de cadet de l’espace ?

Meta is launching a generative AI video editing feature in the Meta AI app, the https://t.co/XEXRStxG4N website and the Edits app. Meta AI will edit your video to match the selected scenario. https://t.co/3FP7TPARG0 pic.twitter.com/LCXr7ZpYWJ