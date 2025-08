Microsoft dévoile la liste des métiers que l’IA va remplacer : vérifiez vite le vôtre

Quels sont les métiers que l’IA va remplacer ? Telle est la question. Et Microsoft, lui, a la réponse. La liste est plutôt longue. Le vôtre est peut-être dedans !

Cela fait maintenant des années que cette question nous travaille. Et sans vouloir être alarmiste, la menace est réelle. Même si elle ne fait pas l’unanimité. Il n’y a qu’à voir tous ces licenciements depuis l’existence des solutions automatisées.

Bref, Microsoft a dévoilé la liste des postes menacés par l’IA. Alors, vérifiez le vôtre et préparez un plan B s’il est dessus.

Certains métiers devancent tous les autres dans la liste des menacés par l’IA

Pour tout vous dire, les chercheurs de Microsoft ont analysé plus de 200 000 conversations anonymisées entre utilisateurs et Microsoft Bing Copilot. Ensuite, ils ont mis au point un “score d’applicabilité de l’IA”.

C’est grâce à ce mécanisme que Microsoft Research a pu établir son classement. © Microsoft

Il s’agit d’un indicateur pour mesurer à quelle sauce les professions vont être croquées par l’IA générative. Et sans grande surprise, ce sont les métiers de l’écrit et de la transmission d’informations qui se retrouvent en première ligne.

Les interprètes, traducteurs, historiens, écrivains, représentants du service client et même les animateurs radio et télé… Tous figurent dans le top 10 des professions les plus menacées.

Le fait est que ces derniers jonglent avec les mots, les conseils, les explications… Or, c’est pile-poil la spécialité des IA comme Copilot ou ChatGPT.

Les emplois manuels, souvent les moins bien rémunérés, quant à eux, seront les derniers survivants. Opérateurs de machinerie lourde, couvreurs, femmes de ménage, plongeurs et tout autre métier exigeant un savoir-faire pratique.

Ces postes sont de toute évidence hors de portée des algorithmes. Du moins, pour l’instant. Car cela ne me surprendra pas que quelqu’un percera le mystère un jour. Celui du comment donner aux robots une motricité similaire à celle des humains.

Inutile de paniquer, ce n’est pas la fin du monde

En effet, Microsoft ne veut pas nous faire peur. Il ne s’agit pas d’annoncer la disparition pure et simple de ces professions.

Selon Kiran Tomlinson, chercheur senior au sein de l’entreprise, l’étude visait surtout à identifier les secteurs où les capacités des IA se superposent aux tâches humaines.

Puisque pour lui, l’IA ne va pas complètement remplacer les travailleurs. Elle dévorera juste de larges morceaux, histoire de nous faire gagner du temps. Enfin, par nous, j’entend les salariés humains restant.

Quoi qu’il en soit, les chercheurs de la firme reconnaissent les limites de leur analyse. Les données récoltées ne permettent pas d’affirmer que l’IA sera capable, à terme, de couvrir 100 % des missions d’un poste donné.

De plus, l’étude ne prend pas en compte les effets économiques secondaires, parfois imprévisibles, de ces technologies. Microsoft cite à ce titre l’exemple des distributeurs automatiques.

Ces derniers n’ont pas supprimé les postes de guichetiers bancaires. Au contraire, ils ont contribué à en augmenter le nombre, les agences pouvant s’ouvrir plus facilement grâce à la réduction des coûts d’infrastructure. Résultat : les missions des employés ont simplement évolué vers plus de relationnel.

