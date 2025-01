Microsoft en panne : comment Tixeo garantit la continuité des échanges ?

Le 25 novembre 2024, une panne majeure des services Microsoft a perturbé des milliers d’entreprises dans le monde. Cette crise révèle les fragilités des systèmes de collaboration numériques et met en lumière l’importance de la résilience organisationnelle.

Une paralysie globale due à une mise à jour

Des services essentiels comme Microsoft Outlook, Exchange Online ou Teams ont été inaccessibles. Une simple mise à jour de serveur a suffi pour perturber la communication et la collaboration dans des milliers d’entreprises. Je note que ce n’est pas un cas isolé : en juillet dernier, une panne similaire avait déjà mis en lumière les limites des systèmes actuels. Les conséquences sont lourdes. Lorsqu’un tel incident survient, les échanges entre équipes, la coordination des projets et le partage d’informations stratégiques deviennent impossibles. Cela soulève une question cruciale : comment les entreprises peuvent-elles garantir leur continuité face à ces interruptions ?

Les solutions de résilience en première ligne selon Tixeo

Renaud Ghia, président de Tixeo, souligne un point essentiel : « Aucun éditeur n’est à l’abri de pannes informatiques et cela doit être pris en compte dans les stratégies de résilience des organisations. » Ces mots rappellent que même les plus grands acteurs technologiques peuvent être vulnérables.

Tixeo, leader européen de la vidéo-collaboration sécurisée, propose des solutions alternatives pour pallier ces crises. Avec des systèmes de communication déployés sur l’infrastructure propre à l’entreprise, les organisations peuvent maintenir leurs activités. Ces solutions fonctionnent même sans connexion Internet et assurent un haut niveau de sécurité. Selon moi, ces outils représentent une réponse concrète aux défis actuels. Ils permettent non seulement de poursuivre les échanges en cas de panne, mais aussi de respecter les exigences européennes de cybersécurité, comme la directive NIS.

La résilience, un enjeu stratégique

Ce que cette panne révèle, c’est que la résilience n’est pas une option. Les entreprises doivent anticiper les crises numériques et se doter de plans de gestion adaptés. Cela inclut l’utilisation de solutions complémentaires aux systèmes existants et la mise en place de stratégies claires pour réagir rapidement.

La crise actuelle montre aussi l’importance d’une infrastructure sécurisée et locale. Les solutions comme celles proposées par Tixeo, développées en France et labellisées « France Cybersecurity », offrent une protection renforcée. Elles permettent de garantir la continuité des activités face aux menaces numériques de plus en plus fréquentes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



