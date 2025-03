Microsoft lance un ChatGPT pour le gaming… mais il ne sert à rien ?!

Microsoft a dévoilé Copilot for Gaming. Une IA censée transformer l’expérience des joueurs sur Xbox et PC. Annoncé comme un véritable compagnon de jeu, il devait offrir une aide précieuse. Mais visiblement, la réalité est bien différente…

Selon la firme, dès avril, les Xbox Insiders pourront le tester via l’application mobile Xbox. Il s’agit d’une intelligence artificielle qui promet de simplifier le gaming. Mais, en revanche, ses fonctionnalités semblent bien maigres, elles sont déjà accessibles autrement.

Les fonctionnalités de Copilot for Gaming de Microsoft sont déjà accessibles autrement

Copilot for Gaming permet d’installer des jeux à distance, de consulter l’historique de jeu, de voir les succès débloqués et d’obtenir des recommandations personnalisées. Il informe aussi sur la présence des amis en ligne et propose de se connecter directement à leurs sessions.

Lorsque Microsoft a présenté une démonstration, un joueur a demandé à Copilot d’installer Age of Empires. Eh bien, l’IA a obéi immédiatement. Mais, autrement, un simple clic aurait suffi.

En fait, cette fonctionnalité est déjà accessible via l’application Xbox sans nécessité d’intelligence artificielle. Le gain de temps est minime et ne justifie pas l’intégration d’un assistant dédié.

Ensuite, un autre test a montré que Copilot pouvait suggérer de jouer à Sea of Thieves en cloud gaming en indiquant quels amis étaient en ligne. Là encore, cette information est déjà disponible dans l’interface Xbox, ce qui rend l’intervention de l’IA presque superflue.

Alors, à mon avis, l’automatisation proposée par Copilot ne semble pas apporter d’innovation réelle pour les joueurs.

Un assistant qui manque d’intelligence

Pour rappel, l’an dernier, Microsoft avait montré des vidéos d’un assistant capable d’aider en temps réel. Il s’agissait d’une IA donnant des conseils précis, s’adaptant aux joueurs et expliquant des mécaniques de jeu complexes. Mais aujourd’hui, ce rêve s’effondre.

Lors d’un test sur Age of Empires, un joueur a demandé comment vaincre un ennemi. Malheureusement, Copilot a simplement affiché un court texte avec des conseils. Autrement dit, une recherche sur Google aurait été plus rapide et plus efficace.

Un autre exemple montre un joueur demandant des informations sur le siège de Tyr par les Francs. Copilot a donné une réponse historique. En revanche, il n’est pas certain que ces informations soient exactes. Apparemment, Microsoft n’a pas vraiment misé sur la fiabilité.

Plutôt que d’offrir un véritable accompagnement, Copilot for Gaming ressemble davantage à un simple assistant vocal. Citons par exemple Siri ou Google Assistant… Ils offrent déjà ce genre de services.

Il existe néanmoins une petite lueur d’espoir. L’une des fonctions les plus prometteuses est le résumé des parties. Imaginez : vous reprenez un jeu après un mois d’absence. Copilot vous rappelle alors où vous en étiez. Mieux encore, il résume vos actions passées en quelques secondes.

Microsoft envisage aussi d’intégrer une analyse du gameplay en direct. Dans Overwatch, par exemple, l’IA pourrait recommander un héros adapté à votre style. Ou encore expliquer pourquoi vous perdez souvent. C’est pourquoi certains joueurs espèrent que Copilot évoluera vers un véritable coach virtuel.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Copilot for Gaming est-il une bonne idée ou juste un gadget de plus ? L’IA a-t-elle vraiment sa place dans l’univers du gaming ? Donnez votre avis dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.