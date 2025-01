Microsoft dévoile MatterGen : l’IA qui va inventer de tout nouveaux matériaux

Microsoft nous montre qu’en matière d’innovation, même les lois de la physique peuvent devenir un terrain de jeu. MatterGen, c’est leur nouvelle IA peut générer de tout nouveaux matériaux à partir de zéro. En combinant mécanique quantique et apprentissage automatique, cette technologie dépasse les méthodes traditionnelles.

Microsoft a dévoilé MatterGen, une IA capable de concevoir des nouveaux matériaux. Contrairement aux méthodes traditionnelles où les chercheurs examinent des millions de combinaisons pour trouver la perle rare, MatterGen part de zéro. Celle-ci génère ainsi des structures moléculaires parfaitement adaptées à des besoins spécifiques.

Avec un taux de réussite impressionnant de 80 % pour ses prédictions, cette IA promet d’accélérer de nombreux domaines cruciaux. Associée à son simulateur, elle teste aussi ces matériaux dans des conditions extrêmes pour garantir leur viabilité dans le monde réel.

Le 16 janvier dernier, Microsoft a sorti une nouvelle pépite technologique qui pourrait bien bouleverser la science des matériaux. Son nom est MatterGen. Cette IA est capable de créer, à partir de zéro, des matériaux complètement inédits.

Cette invention de Microsoft pourrait, par exemple, améliorer les batteries en les rendant plus efficaces et plus durables.

MatterGen utilise un algorithme de diffusion pour concevoir des structures moléculaires en 3D. Ce génie numérique est également associé à un simulateur baptisé MatterSim, qui teste ces nouveaux matériaux dans des conditions extrêmes.

C’est genre, des températures allant du zéro absolu (-273°C) jusqu’à 5 000 Kelvin. Et pour ne pas faire les choses à moitié, il pousse aussi les matériaux sous une pression de 10 millions d’atmosphères.

Par ailleurs, MatterSim s’appuie sur des principes de mécanique quantique et d’apprentissage automatique pour valider les propriétés des matériaux. Oui, je parle bien d’un duo d’IA hyper-intelligent.

D’après Tan Xie, un des cerveaux derrière ce projet chez Microsoft, MatterGen peut générer des milliers de candidats selon les contraintes que vous définissez. C’est comme demander à une IA de dessiner le bâtiment parfait et qu’elle vous sorte une maquette prête à construire.

Pour la première prouesse, ils ont créé un matériau appelé TaCr2O6, et devinez quoi ? Ses propriétés correspondaient à 80 % des prévisions.

