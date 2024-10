Microsoft veut faire de son chatbot IA votre meilleur ami : voici comment

Microsoft veut changer la façon dont nous interagissons avec l’IA en donnant à son chatbot une touche plus humaine et plus conviviale. Fini les échanges froids et maladroits. L’objectif est de créer un ami numérique qui soit non seulement utile, mais aussi agréable à côtoyer.

Les chatbots d’IA sont des outils pratiques qui nous aident à résoudre des problèmes quotidiens, comme rédiger un e-mail ou une recette. Pourtant, malgré leur utilité, ils manquent de chaleur et peinent à gagner notre confiance. Et c’est pourquoi Microsoft, conscient de ces limites, mise désormais sur un chatbot qui se distingue par sa personnalité. L’ambition est claire : transformer l’IA en un assistant qui ne se contente pas de fournir des solutions. Mais, qui rend l’expérience plaisante, presque comme si vous interagissez avec votre meilleur ami.

Plus qu’un simple assistant IA : Copilot votre nouvel ami

Microsoft a dévoilé ce mardi 1er octobre une mise à jour de son IA Copilot. Selon la firme, cette évolution représente la première étape vers la création d’un véritable « compagnon IA ».

The new me is judgment free and here for the tea. 👀 pic.twitter.com/YsHixUFnUq — Microsoft Copilot (@MSFTCopilot) October 1, 2024

Toutefois, ce qui rend cette mise à jour spéciale, c’est l’attention portée à la dimension humaine. Le chatbot adopte maintenant un « ton chaleureux et dans un style distinct en fournissant non seulement des informations, mais aussi des encouragements, des commentaires et des conseils pour aider à relever les défis quotidiens de la vie ».

Pour affiner la personnalité de son chatbot, Microsoft s’appuie sur ses directeurs créatifs, linguistes et psychologues. Ces experts travaillent avec l’IA pour lui apprendre à répondre de manière plus humaine et appropriée. Mustafa Suleyman explique que le nouveau Copilot a été conçu pour offrir une conversation plus fluide et plus conviviale.

Such a great event today! Loved meeting everyone and explaining what's happening with our new Copilot. Here are a few thoughts from me. pic.twitter.com/EJOgiAq2zI — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) October 1, 2024

Une bonne dose d’améliorations pour le chatbot IA de Microsoft

Certains utilisateurs ont critiqué la précédente version du chatbot IA de Microsoft. Selon eux, Copilot changeait de ton soudainement et ses réponses étaient parfois troublantes. Il pouvait passer d’empathique à impertinent, voire grossier.

En réponse, Microsoft avait donc limité le nombre d’échanges possibles par session. Par ailleurs, certains experts s’inquiètent de l’attachement émotionnel que d’autres utilisateurs pourraient développer avec des IA trop humaines.

Le PDG ajoute que le chatbot de Microsoft « a une vraie énergie… Il a du caractère. Il réagit de temps en temps, il peut être un peu drôle, et il est vraiment optimisé pour cet échange conversationnel à long terme, plutôt que pour un système de questions-réponses ».

Et si un utilisateur exprime des sentiments inappropriés, Copilot « saura que ce n’est pas quelque chose dont il devrait parler. Il vous rappellera, poliment et respectueusement, que ce n’est pas pour cela qu’il est là ».

En outre, pour éviter toute confusion, Microsoft a opté pour des acteurs vocaux afin de créer quatre voix distinctes pour son nouveau Copilot. Ces voix ne ressemblent donc pas à aucun personnage célèbre.

D’après Mustafa Suleyman, l’objectif n’est pas d’imiter l’humain. Mais de créer des chatbots qui « devraient nous donner l’impression qu’ils sont à l’aise, amusants et familiers avec qui discuter, tout en étant séparés et distants ». « Cette frontière est la façon dont nous formons la confiance. », a-t-il affirmé.

Et ce n’est pas tout !

Le nouveau Copilot de Microsoft intègre également une fonction « quotidienne » qui informe les utilisateurs de la météo et des actualités chaque jour. Et cela, grâce à des partenariats avec des médias comme Reuters et le Financial Times.

Le chatbot s’invite aussi dans Microsoft Edge. Saisissez juste @copilot dans la barre d’adresse, ensuite posez des questions ou demandez des traductions en temps réel. Pour ceux qui en veulent encore plus, Microsoft propose « Copilot Labs », un espace de test pour des fonctionnalités innovantes comme « Think Deeper ». Ceux-ci abordent des questions complexes.

Il y a aussi le « Copilot Vision », capable d’analyser l’écran pour fournir des réponses ou des suggestions. Mais suite à des problèmes de confidentialité causés par un outil précédent, Microsoft précise que Copilot Vision est entièrement optionnel et n’enregistre aucune des données qu’il observe.

Et vous, seriez-vous prêt à interagir avec un « ami numérique » ? Microsoft pousse l’IA dans une nouvelle direction, qu’en pensez-vous ? Donnez votre avis en commentaire !

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.