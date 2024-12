NVIDIA annonce le début de 2 grands changements dans l’informatique : voici lesquels

Sous la direction inspirée de Jensen Huang, NVIDIA annonce deux transformations majeures, portées par une demande explosive en intelligence artificielle. Grâce à son système révolutionnaire Blackwell, NVIDIA redessine les contours de l’innovation technologique. Préparez-vous : cette révolution s’annonce grandiose, tant pour les entreprises que pour notre quotidien !

L’intelligence artificielle n’est plus un simple outil… Elle devient une compétence essentielle. Jensen Huang affirme que l’apprentissage automatique remplace progressivement le codage traditionnel. Voilà pourquoi les machines ne suivent plus de simples instructions : elles apprennent, s’améliorent et anticipent !

Quant à NVIDIA, ses systèmes Blackwell incarnent cette transformation. Ces GPU, ultra-puissants, répondent à une demande mondiale sans précédent. Par exemple, citons ORCLa, qui projette d’exploiter plus de 131 000 GPU Blackwell pour des clusters géants.

Grâce à eux, des données gigantesques sont analysées en un temps record… C’est donc une avancée décisive pour l’industrie !

Pendant ce temps, les centres de données changent de rôle. Outre leur fonction initiale de stockage, ils deviennent des usines d’intelligence artificielle.

Ces installations produisent désormais des solutions concrètes pour des secteurs variés : santé, transports, énergie… Que ce soit pour la recherche scientifique ou la production industrielle, l’impact est déjà visible.

Depuis quelque temps, les chiffres de NVIDIA laissent sans voix. Pour le troisième trimestre, l’entreprise a généré 35,1 milliards de dollars. Cela représente une augmentation impressionnante de 94 % par rapport à l’année précédente !

Et bien sûr, les centres de données contribuent largement à ce succès : leurs revenus ont bondi de 112 %, atteignant 30,8 milliards de dollars.

Par ailleurs, Colette Kress, directrice financière, reste optimiste pour l’avenir. Certes, les marges brutes ont temporairement baissé autour de 71 %. Cependant, grâce à une production accrue de Blackwell, NVIDIA anticipe une stabilisation à environ 75 % dans les prochains trimestres. Et je pense que c’est pour cette raison que l’entreprise reste confiante face à cette croissance exceptionnelle.

Pour l’instant, les projections pour le quatrième trimestre confirment cette tendance. NVIDIA vise un chiffre d’affaires de 37,5 milliards de dollars ! Évidemment, ces résultats reflètent une adoption rapide de ses technologies, notamment Hopper et Blackwell, par des entreprises du monde entier.

Nvidia's Blackwell Could Be 'Most Successful Product' in the history of the company and the industry. – JH



Blackwell is in full production, looking back ~7 months ago when Jensen introduced the GPU platform at GTC. $NVDA pic.twitter.com/UFWpPdQehb