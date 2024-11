Nvidia ou Palantir : ChatGPT dévoile quelle action IA pourrait vous rapporter gros en 2025 !

Face à la montée fulgurante des technologies d’IA, deux géants boursiers se démarquent : Nvidia et Palantir. En 2024, leurs actions ont explosé avec des hausses de 206 % et 252 %, attirant les investisseurs avides de gains rapides. Mais lequel de ces deux mastodontes sera votre atout gagnant en 2025 ? ChatGPT nous livre son analyse sur Nvidia et Palantir pour éclairer ce choix complexe.

Actuellement, Nvidia affiche une valeur de 147,63 dollars, et Palantir se situe à 58,39 dollars. Ces deux entreprises dominent le S&P 500 et captivent les investisseurs en quête de rendement IA.

Nvidia est un acteur incontournable du matériel d’intelligence artificielle avec ses puces graphiques. Palantir, de son côté, se spécialise dans les logiciels d’analyse avancée.

Bien que tous deux aient bénéficié d’une forte croissance, leurs modèles économiques diffèrent considérablement. Ce qui complexifie le choix pour les investisseurs visionnaires.

Nvidia : l’épine dorsale de l’IA

Nvidia domine le marché des GPU, les unités de traitement graphique cruciales pour l’IA, en particulier dans les centres de données et les serveurs. Son segment Data Center, a engrangé 26,3 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2024.

Cela fait une augmentation impressionnante de 154 % en un an. Nvidia capitalise sur sa puce Blackwell et l’architecture Hopper, répondant à une demande sans cesse croissante.

Les GPU avancés Blackwell B200, après un léger retard, reprendront leur production avant fin 2024. Selon Reuters, Nvidia a collaboré avec Taiwan Semiconductor Manufacturing pour corriger un défaut de conception, promettant des puces plus performantes. Par ailleurs, les H100, moteurs des IA génératives telles que ChatGPT, illustrent la position dominante de Nvidia dans la révolution IA.

La diversification de Nvidia dans le jeu vidéo et l’automobile ajoute aussi une stabilité financière remarquable. La raison ? L’entreprise peut ainsi s’appuyer sur des sources de revenus variées.

En 2024, elle possède une capitalisation de 3,6 billions de dollars avec un ratio cours/bénéfice de 43,41, soulignant sa rentabilité avérée. Les analystes prévoient un bond de 37,36 % du bénéfice par action sur cinq ans, motivé par une forte demande en IA et dans les centres de données.

Nvidia publiera ses prochains résultats financiers le 20 novembre 2024, un événement attendu qui pourrait encore influencer son cours. Avec des attentes d’une capitalisation potentiellement supérieure à 4 billions de dollars, Nvidia est prêt à poursuivre son ascension.

Palantir doit son succès à ses logiciels IA innovants

Contrairement à Nvidia, Palantir est le champion des logiciels d’IA, principalement dans l’analyse de données pour des clients gouvernementaux et commerciaux. Sa plateforme AIP, dédiée à l’IA, a connu un large succès en 2024.

Et ce, auprès des entreprises américaines, stimulant son chiffre d’affaires de 30 % au troisième trimestre. Bien que Palantir ait vu son action grimper de 252 % cette année, sa valorisation élevée inquiète certains analystes.

Son ratio cours/ventes de 49 et son PER prévisionnel de 128 placent son action à des niveaux élevés par rapport au secteur. Ainsi, les analystes sont nombreux à préconiser une position de « maintien », jugeant sa croissance trop coûteuse et potentiellement fragile.

En dépit des interrogations sur sa valorisation, Palantir continue de séduire grâce à des contrats juteux dans la défense et la finance. Son bénéfice net trimestriel a atteint 144 millions de dollars au troisième trimestre.

C’est la meilleure performance de son histoire, avec une marge opérationnelle ajustée de 38 %. Les 104 transactions dépassant un million de dollars témoignent de son expansion, avec une valeur totale des contrats de 1,1 milliard de dollars.

Pour autant, Palantir mise beaucoup sur le succès de l’AIP pour maintenir sa dynamique de croissance. Si la plateforme continue de séduire différents secteurs, Palantir pourrait consolider sa position dans le paysage de l’IA.

Néanmoins, sa rentabilité fragile et sa valorisation élevée créent une volatilité importante, qui risque d’effrayer les investisseurs prudents.

Miser sur Nvidia ou Palantir ? L’avis de ChatGPT-4

Les deux entreprises possèdent des atouts solides dans un marché de l’IA en plein essor. Mais pour ChatGPT-4, Nvidia présente une trajectoire plus sûre et rentable à long terme.

Son positionnement stratégique dans les GPU et sa diversification garantissent une rentabilité stable, tout en répondant aux besoins croissants des applications IA.

À l’inverse, Palantir offre des perspectives de croissance élevées mais avec plus de risques. Sa valorisation et sa rentabilité en développement le rendent sensible aux fluctuations.

Palantir attire les investisseurs ambitieux, mais reste un choix potentiellement volatil comparé à Nvidia. À l’approche de 2025, Nvidia se révèle être le meilleur choix pour ceux recherchant un investissement sûr..

Pour ma part, je partage cet avis. Nvidia se démarque comme une option plus solide, surtout pour des investisseurs peu enclins aux fluctuations boursières. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Partagez vos opinions dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.