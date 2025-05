On sait enfin à quoi va ressembler l’appareil ChatGPT ! Une première rumeur lève le voile

Le mystérieux appareil conçu par Sam Altman et Jony Ive commence à se dévoiler… Si l’on croit cette rumeur, il tiendrait dans la poche, n’aurait pas d’écran et pourrait bien remplacer votre smartphone dans certaines situations.

Cela faisait des mois qu’OpenAI entretenait le mystère autour de son fameux appareil d’IA. Entre les silences de Sam Altman et les regards complices de Jony Ive, le public n’avait que très peu de concret à se mettre sous la dent.

Mais voilà qu’un rapport signé Ming-Chi Kuo, célèbre analyste de la tech, débarque. On a enfin une petite idée de ce à quoi pourrait ressembler cette nouvelle interface d’IA…

Si l’on vous disait que d’ici quelques années, vous porterez peut-être ChatGPT autour du cou, comme un pendentif stylé, vous y croirez ? C’est pourtant ce que suggère Ming-Chi Kuo dans un rapport récemment publié.

D’après lui, le premier appareil de la société io, fondée par Jony Ive et rachetée par OpenAI pour 6,5 milliards de dollars, prendrait un design minimaliste inspiré de l’iPod Shuffle.

Le prototype actuel serait à peine plus volumineux que le Humane AI Pin. Il ne possèdera pas d’écran mais il sera doté de caméras et de microphones pour mieux appréhender l’environnement de l’utilisateur.

L’appareil fonctionnera en synergie avec les smartphones et les ordinateurs pour puiser dans leur puissance de calcul. et leur affichage. Autrement dit, cet objet connecté servirait de passerelle entre le monde réel et l’intelligence artificielle.

Apparemment, la production à grande échelle devrait démarrer début 2027. Certains l’ont déjà surnommé ChatGPT-Pin.

My industry research indicates the following regarding the new AI hardware device from Jony Ive's collaboration with OpenAI:

1. Mass production is expected to start in 2027.

2. Assembly and shipping will occur outside China to reduce geopolitical risks, with Vietnam currently the… pic.twitter.com/5IELYEjNyV