OnePlus Nord 5 512 Go à prix cassé : –25 % chez PC Componentes

Le récent OnePlus Nord 5 dans sa version maximale de 512 Go voit son prix s’effondrer à seulement 418 € au lieu de 559 €. Une occasion en or de s’offrir un smartphone premium aux performances de haute volée pour le prix d’un milieu de gamme.

Alors que les fleurons de la téléphonie dépassent désormais allègrement la barre des 1 200 €, dénicher une machine de guerre sous les 450 € devient un véritable défi. Pourtant, le OnePlus Nord 5 vient bousculer le marché. Profitant d’une remise immédiate de plus de 140 €, ce modèle ultra-complet prouve qu’on peut encore s’équiper avec le meilleur de la technologie sans vider son livret A.

Un monstre de fluidité pour le jeu et le multitâche

Oubliez les ralentissements : avec sa puce Snapdragon 8s Gen 3 et ses 12 Go de RAM, ce smartphone encaisse tout. Que vous soyez un mordu de Genshin Impact en 60 FPS ou un pro du multitâche jonglant entre vingt onglets et des appels visio, la réactivité est immédiate.

Son écran AMOLED de 6,83 pouces crève le plafond avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ce qui offre une glisse sous le doigt d’une douceur absolue, idéale pour le streaming ou le gaming intensif.

Le design, plus sobre que les générations précédentes, cache une endurance de fer. Sa batterie de 5 200 mAh vous accompagne facilement durant deux jours. Et la charge rapide 80 W redonne un coup de fouet complet en moins d’une heure. C’est l’outil parfait pour ceux qui ne veulent plus vivre avec leur chargeur greffé à la main.

Une réduction impressionnante : le OnePlus Nord 5 tombe à 418 €

L’offre actuelle chez PC Componentes est tout simplement imbattable pour cette capacité de stockage. Passer de 559 € à 418 €, c’est une économie nette de 25 % sur un produit sorti il y a seulement quelques mois. À titre de comparaison, la plupart des concurrents directs plafonnent encore à 256 Go pour un tarif supérieur. Ici, vous doublez le stockage pour moins cher.

La fiabilité OnePlus au rendez-vous

Acheter un appareil OnePlus, c’est aussi s’assurer un suivi logiciel sérieux avec 4 ans de mises à jour Android garantis. Le marchand PC Componentes, acteur majeur du e-commerce high-tech, assure une livraison rapide et une garantie constructeur totale. C’est un achat serein pour un smartphone certifié IP65, capable de résister aux aléas du quotidien et aux petites averses.

Faut-il craquer ?

Idéal pour les gamers, les créateurs de contenu grâce à son capteur selfie 4K, ou simplement pour ceux qui veulent un téléphone qui ne ramera jamais, le OnePlus Nord 5 est le meilleur rapport qualité-prix de ce début d’année. Attention toutefois : à ce tarif pour la version 512 Go, les stocks s’épuisent généralement en quelques heures.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.