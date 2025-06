OpenAI frappe fort avec o3-Pro : l’IA qui pense plus vite que jamais

OpenAI vous présente le meilleur modèle de sa génération, o3-pro. Celui-ci a volé la vedette à o1-pro, désormais relégué au second plan. Il est disponible depuis mardi, le 10 juin, pour les utilisateurs ChatGPT Pro et Team.

o3-pro sera, bientôt aussi, accessible aux clients Enterprise et Edu. Les développeurs, quant à eux, peuvent d’ores et déjà y accéder via l’API d’OpenAI. Et au cas où vous ne l’avez pas devinez, o3-pro est une évolution directe d’o3, lancé par la startup au début de l’année. C’est un modèle de raisonnement.

En quoi o3-pro est meilleur ?

D’après le journal des modifications publié par OpenAI, o3-pro surpasse systématiquement o3 dans toutes les catégories d’évaluation.

Les experts l’ont notamment jugé supérieur en sciences, éducation, développement informatique, rédaction et analyse commerciale. Le modèle obtient également des scores nettement plus élevés en termes de clarté, de précision, d’exhaustivité et de respect des instructions.

Sur le plan fonctionnel, o3-pro se montre particulièrement polyvalent. Cette IA peut, par exemple, effectuer des recherches en ligne, analyser des fichiers et interpréter des contenus visuels. Elle est même capable d’exécuter du code Python et de personnaliser ses réponses grâce à une mémoire intégrée.

Normal si elle affiche des résultats impressionnants sur les benchmarks les plus reconnus. À l’AIME 2024, un examen de référence en mathématiques, le modèle o3-pro dépasse Gemini 2.5 Pro, le modèle phare de Google.

Il fait également mieux que Claude 4 Opus, la dernière version d’Anthropic, sur le GPQA Diamond. Une épreuve de connaissances scientifiques de niveau doctoral.

Rien n’est pas jamais parfait

Rien ne l’est en effet. Car avec cette incroyable montée en compétence, par exemple, OpenAI a dû sacrifier la vitesse.

La startup indique que les temps de réponse de o3-pro sont plus longs qu’avec o1-pro. Un point pour Magistral, l’IA de raisonnement française qui a su garder la vitesse d’interaction sans sacrifier la qualité donc !

Ajoutez à cela les quelques limitations temporaires auxquelles o3-pro est exposé. Les conversations sans historique ne sont, entre autres, pas encore disponibles, en raison d’un bug en cours de correction.

La génération d’images n’est pas encore prise en charge elle aussi. Et ce, tout comme Canvas, l’espace de travail collaboratif basé sur l’IA développé par OpenAI.

Côté tarification, le modèle est proposé à 20 dollars par million de jetons d’entrée et 80 dollars par million de jetons de sortie dans l’API. Pour rappel, les jetons d’entrée correspondent aux données fournies par l’utilisateur.

Les jetons de sortie, eux, désignent les réponses générées par l’IA. Et à titre de comparaison, un million de jetons d’entrée équivaut à environ 750 000 mots.

Alors, o3-pro est-il à la hauteur de vos attentes ? On vous attend dans le commentaire !

