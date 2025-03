Pharmacies : Smart Rx déploie l’ordonnance numérique

L’ordonnance numérique marque une avancée dans la transformation digitale du secteur pharmaceutique. Après une phase de test réussie, Smart Rx annonce que toutes les pharmacies équipées de son logiciel peuvent désormais traiter et exécuter des ordonnances électroniques. Cette transition représente une étape clé dans l’optimisation du parcours de soins et la modernisation du travail des officines.

Une transition maîtrisée grâce à une phase de test réussie

Depuis un an, Smart Rx a mené une expérimentation au sein de pharmacies pilotes pour faire valider l’efficacité et la fiabilité du dispositif. Avec un taux de succès de 96 % sur le traitement des ordonnances numériques, le système a démontré sa capacité à s’intégrer de manière fluide dans les processus existants des pharmacies. Fort de ces résultats, le déploiement à grande échelle est désormais effectif.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Les pharmacies équipées du logiciel Smart Rx peuvent ainsi gérer les ordonnances dématérialisées en toute simplicité. Cela offre aux patients un parcours plus fluide et réduit les erreurs liées aux prescriptions papier. Cette évolution améliore également la traçabilité des traitements et simplifie le travail des professionnels de santé, qui bénéficient d’un accès direct aux prescriptions via un système sécurisé.

Une avancée vers une pharmacie plus connectée

Smart Rx s’adapte aux nouvelles exigences du numérique en santé pour accompagner les pharmaciens dans cette mutation. Elle contribue ainsi à renforcer leur rôle clé dans le suivi des patients. L’ordonnance électronique offre plus de sécurité, une meilleure coordination avec les autres professionnels de santé et une réduction des pertes de documents. Avec cette généralisation de l’ordonnance numérique, les pharmacies entrent pleinement dans une nouvelle ère, où la digitalisation contribue à améliorer la qualité des soins et l’efficacité des services de santé.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.