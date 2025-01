StaneResearch : L’avenir de la recherche en médecine de ville

Avec staneResearch, la recherche médicale en ville entre dans une nouvelle ère. Ce nouvel outil technologique, développé par stane, promet de rééquilibrer un domaine jusque-là dominé par les hôpitaux. Une initiative qui pourrait transformer l’accès aux soins et renforcer la compétitivité du système de santé.

Une recherche encore marginale en médecine de ville

En France, 80 % des actes de soins sont effectués en médecine de ville. Pourtant, seuls 5 % de la recherche médicale y sont réalisés. Ce décalage affecte à la fois la qualité des prises en charge et la compétitivité du système de santé. Les professionnels de ville, pourtant en première ligne, disposent de peu de moyens pour mener des recherches dans leurs cabinets ou structures.

C’est dans ce contexte que stane, une société à mission fondée en 2019 et spécialisée dans la médecine de ville, a décidé d’agir. L’entreprise allie expertise médicale et innovation technologique. Elle présente aujourd’hui staneResearch, une solution conçue pour combler cette lacune majeure.

Une technologie au service des professionnels de santé

staneResearch repose sur trois piliers. D’abord, il y a le puissant réseau de professionnels de santé déjà mobilisés par stane. Ensuite, une plateforme technologique a été développée spécifiquement pour répondre aux besoins de la recherche en médecine de ville. En dernier, mais pas le moindre, c’est l’entrepôt de données de santé qui intègre des fonctionnalités uniques.

« L’objectif est de rendre la recherche accessible à tous les praticiens de ville, quels que soient leurs moyens », précise l’équipe de stane. Avec cet outil, les professionnels pourront mener des études de manière plus efficace et contribuer à des avancées scientifiques sans quitter leur environnement de travail habituel. staneResearch facilite l’accès à la recherche. Il pourrait également renforcer le lien entre la médecine de ville et les structures hospitalières. Une collaboration essentielle pour une vision plus globale de la santé publique.

Un enjeu pour la compétitivité et l’accès aux soins

L’initiative de stane répond à un double enjeu. Sur le plan scientifique, elle vise à augmenter la production de recherche en milieu libéral. Cette initiative contribue à l’amélioration des traitements et des pratiques. Sur le plan économique, elle ambitionne de renforcer la place de la France sur la scène internationale de la recherche médicale.

Avec staneResearch, les professionnels de ville pourront mieux comprendre et anticiper les besoins des patients. Cette initiative pourrait également contribuer à une meilleure équité dans l’accès aux soins et réduire les disparités entre les territoires. staneResearch combine technologie et réseau. L’outil préfigure une médecine plus connectée et collaborative. Un modèle qui pourrait inspirer d’autres initiatives en France et à l’étranger.

