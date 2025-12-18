Oubliez les SSD : ce cristal de mémoire 5D garde vos données pour l’éternité

Dans un monde où nous produisons des pétaoctets de données chaque seconde, la question de leur conservation devient cruciale. Nos disques durs tombent en panne après une décennie, et même les meilleurs SSD finissent par perdre leurs électrons.

Imaginez un support capable de survivre non pas des années, mais des milliards d’années. C’est la promesse de la société SPhotonix avec son « cristal de mémoire 5D ». Ce disque de verre pourrait bien être le dernier support de stockage dont l’humanité aura jamais besoin.

Une prouesse technologique en cinq dimensions

Contrairement à un CD ou un DVD classique où les données sont gravées en surface. Le cristal de mémoire 5D utilise une technique de gravure laser ultra-rapide. Cela suffit pour modifier la structure interne du verre de silice pure. Pourquoi parle-t-on de « 5D » ?

Le terme désigne cinq paramètres distincts utilisés pour encoder l’information. Cela concerne en premier lieu les trois dimensions de l’espace pour situer le point de donnée dans le cristal. A cela s’ajoutent la taille et l’orientation de la modification nanostructurale. Cette densité permet d’atteindre des capacités vertigineuses avec un seul disque de 5 pouces pour stocker jusqu’à 360 téraoctets de données.

Une longévité qui défie l’entendement

L’aspect le plus fascinant de cette technologie est sa résistance. Les supports magnétiques actuels sont sensibles à la chaleur, à l’humidité et aux champs magnétiques. Le cristal 5D, lui, est virtuellement indestructible dans des conditions normales. Selon SPhotonix, ces cristaux peuvent supporter des températures allant jusqu’à 190°C de manière indéfinie.

Les chercheurs estiment leur durée de vie à 13,8 milliards d’années à température ambiante. Si vous y graviez vos photos de vacances aujourd’hui, elles seraient encore lisibles au moment où le Soleil s’éteindra. C’est le support ultime pour l’archivage historique, scientifique ou culturel.

Trop lent pour vos jeux vidéo, mais parfait pour l’Histoire

Si vous espérez remplacer le SSD de votre PC de gaming par un cristal de silice, calmez vos ardeurs. Pour l’instant, la technologie n’est pas conçue pour la rapidité. Les prototypes actuels affichent des vitesses d’écriture d’environ 4 Mo/s et de lecture de 30 Mo/s. On est loin des performances des disques NVMe modernes qui dépassent les 7 000 Mo/s.

Cependant, SPhotonix ne vise pas le marché grand public immédiat. Leur cible est la « donnée froide ». On estime que 60 à 80 % des données mondiales sont rarement consultées mais doivent être conservées légalement ou historiquement. Actuellement, les entreprises utilisent des bandes magnétiques qu’elles doivent remplacer tous les 10 à 20 ans pour éviter la dégradation. Le cristal 5D éliminerait ce besoin de migration constante, offrant une solution gravez et oubliez.

Quel avenir pour nos souvenirs numériques ?

Le coût reste le principal obstacle à une démocratisation rapide. Avec un graveur estimé à environ 30 000 dollars et un lecteur à 6 000 dollars. La technologie restera dans un premier temps l’apanage des centres de données, des bibliothèques nationales et des agences spatiales.

Pourtant, le fondateur d’SPhotonix, Ilya Kazansky, est optimiste. D’ici trois à quatre ans, la société prévoit d’augmenter les vitesses de transfert à 500 Mo/s. Cela rendra le système compétitif face aux solutions d’archivage actuelles.

Le cristal de mémoire 5D offre une police d’assurance pour l’éternité. Même si vos photos de chats ne méritent peut-être pas de survivre à la fin des temps. Le fait de savoir que nous en avons la possibilité technique est une révolution majeure pour l’héritage de l’humanité.

