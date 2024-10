Piratage de Free : comment savoir si on a volé votre IBAN ? Faut-il changer d’opérateur ?

Free, le deuxième opérateur téléphonique en France, a récemment subi une importante cyberattaque. Des millions de données clients ont été volées, y compris des IBAN.

Un piratage massif chez Free a révélé des données sensibles de 19 millions d’abonnés, dont 5 millions d’IBAN. Le choc est grand ! Pour beaucoup, la question devient urgente : comment savoir si vous êtes touché ? Et surtout, quelles précautions prendre face à ce risque ? Que l’on envisage ou non de changer d’opérateur, la vigilance reste indispensable.

L’ampleur du piratage chez Free : des millions de données exposées

Lors de cette cyberattaque massive, Free a perdu le contrôle des données de 19,2 millions de ses clients. Les hackers ont mis la main sur des informations personnelles, notamment les noms, adresses, numéros de téléphone et, plus inquiétant encore, les IBAN de 5,1 millions d’abonnés.

« La nuit dernière, à 4h30 du matin, le cybercriminel à l’origine de l’attaque a diffusé un échantillon de 100 000 IBAN sur les 5,11 millions qu’il dit détenir », précise Clément Domingo, expert en cybersécurité, sur son compte X (anciennement Twitter) ce dimanche.

Ce cybercriminel a partagé ces informations sur une plateforme qu’il appelle le « Amazon de la cybercriminalité », où des milliers de données sont revendues au plus offrant.

Ce dimanche, Free a averti ses clients affectés de la fuite par e-mail. Alors, face à cela, comment s’assurer que nos comptes restent sécurisés ?

Quels sont les risques liés au vol d’un IBAN ?

En théorie, un IBAN seul ne permet pas de retirer de l’argent d’un compte bancaire. Pourtant, combiné à d’autres informations personnelles, ce code devient un véritable outil pour les fraudeurs. Par exemple, ces derniers pourraient utiliser ces informations pour envoyer des messages de phishing.

Free met en garde contre ces tentatives de fraude, où chaque abonné pourrait recevoir des appels ou messages suspects. Avec ces informations, les cybercriminels peuvent aussi engager des attaques de SIM swapping, une pratique qui permet de prendre le contrôle d’un numéro de téléphone.

En d’autres termes, le hacker peut accéder aux comptes bancaires de la victime, si bien que chaque abonné doit rester sur ses gardes face à toute demande d’informations confidentielles.

Changer d’opérateur : est-ce vraiment plus sûr ?

Pour des raisons évidentes, certains abonnés de Free pensent à changer d’opérateur pour protéger leurs informations. Et si c’était une solution ?

Certes, cette option peut sembler rassurante, mais elle ne résout pas tous les problèmes. En effet, quel que soit l’opérateur, le risque de piratage demeure.

Je me souviens qu’en septembre 2024, SFR a été touché par une cyberattaque tout aussi massive. Cela souligne que personne n’est vraiment à l’abri.

Alors, plutôt que de fuir vers un autre opérateur, mieux vaut renforcer sa sécurité numérique. Pour cela, activer une authentification à deux facteurs pour tous vos comptes sensibles reste une excellente stratégie.

De plus, évitez de cliquer sur des liens suspects dans vos e-mails et ne partagez jamais d’informations personnelles par téléphone, sauf si vous êtes absolument certain de l’identité de votre interlocuteur.

Alors, selon vous, est-ce suffisant pour envisager de changer d’opérateur ? Comment réagissez-vous à cette menace pour vos données personnelles ? Partagez votre avis dans les commentaires : cela pourrait aider d’autres lecteurs à trouver des solutions !

