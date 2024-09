IBAN, adresses… SFR frappé par une fuite de données clients très sensibles

L’incident de sécurité chez l’opérateur français a provoqué une fuite de données personnelles ainsi que certaines IBAN de certains clients. La fuite expose particulièrement les utilisateurs RED by SFR.

SFR a récemment signalé à ses abonnées un raté dans la sécurité de ses systèmes d’information, qui s’est terminé par une extraction de données personnelles. Cette fuite a également exposé les données bancaires comme l’IBAN ainsi que les techniques relatives à certains forfaits.

Les données des clients de SFR ont fuité

De nombreuses informations sur les abonnés de cet opérateur français ont fuité. Heureusement, les victimes de la fuite ont été identifiées et ont été tout de suite informées par mail par SFR.

Ce récent piratage a exposé les données comme le nom et prénom des clients, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, l’adresse postale durant les commandes et celle de la commande si celle-ci est différente.

On y trouve aussi d’autres informations comme les données contractuelles incluant l’offre souscrite et le contenu de la commande. Le numéro d’identification du terminal pour la commande d’un mobile et le numéro d’identification de la carte SIM ont été aussi compromis.

SFR reconnaît également que l’IBAN (International Bank Account Number) a été exposé.

Les abonnés de RED by SFR potentiellement victimes du piratage ?

L’incident n’a pas encore été évalué avec la plus grande précision. Toutefois, on pourrait penser que les abonnés RED by SFR sont particulièrement touchés par cette fuite de données sensibles. En effet, le mail envoyé aux victimes a été signé RED by SFR.

Rappelons qu’il s’agit de l’une des marques de l’opérateur, ce qui laisse penser que les abonnées des autres offres sont écartées.

Selon BFM, la fuite a touché « plusieurs dizaines de milliers de dossiers de clients ». Cependant, SFR n’a pas donné de chiffre définitif jusqu’à aujourd’hui. Si vous n’avez pas reçu un courrier électronique de cet opérateur français, vous pouvez avoir l’esprit tranquille, car vos coordonnées et votre IBAN ne sont pas exposés.

Notons par ailleurs que SFR a mis à disposition de ses clients un numéro de téléphone gratuit et joignable aux horaires de bureau (du lundi au vendredi de 9h à 18h). Le 0805 80 49 49 s’adresse surtout à tous ceux qui constateront un incident ultérieur.

Bonjour @SFR,



Quelles sont les mesures que vous avez mises en place ?

"Exclusivement des données suivantes" y'a TOUTES mes données perso dedans ! Votre communication est lacunaire. #DataProtection #rgpd @CNIL pic.twitter.com/ESyj8p421Q — rBarrat (@Davtux) September 19, 2024

Quels sont les risques de cette fuite de données pour les abonnés SFR ?

Avec ces données, le principal risque reste le phishing (hameçonnage). Un cybercriminel pourrait ainsi contacter les abonnées en se faisant passer pour SFR pour crédibiliser leur arnaque.

Par ailleurs, ces informations peuvent aussi être utilisées pour voler l’identité d’une autre société. Pour ce faire, le pirate pourrait croiser vos données avec d’autres informations sur vous qui ont déjà circulé dans la nature.

L’IBAN est une information beaucoup plus sensible, car il est lié à votre compte en banque. Certes, il ne permet pas de pirater votre compte et de dérober votre argent, mais les hackers pourraient l’utiliser pour faire un paiement par prélèvement bancaire dans une boutique en ligne. Enfin, ces données peuvent servir à une tentative d’usurpation d’identité.

Pour se protéger de cette fuite, il est impératif de changer de mot de passe, car SFR atteste qu’il n’est pas concerné.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.