Piratage du FISC : 1,2 millions d’IBAN en fuite, vérifiez vite vos comptes bancaires !

Un piratage du FISC n’a rien d’anodin. Au contraire, cela signifie que vos coordonnées bancaires sont peut-être entre les mains des malfaiteurs. Avant qu’il ne soit trop tard, prenez les précautions nécessaires.

La nouvelle est tombée ce mercredi 18 février 2026. Elle laisse plus d’un million de contribuables dans l’angoisse. Une intrusion détectée dans une base de l’administration fiscale expose 1,2 million d’IBAN. Même si les pirates n’accèdent pas directement à l’argent, les informations volées constituent une mine pour les arnaques personnalisées.

Le risque ? Bien pire que vous ne l’imaginez. Ce piratage du FISC peut aller jusqu’à faciliter le vidage de votre compte en banque. Heureusement, les autorités confirment que la faille est désormais corrigée. La vigilance reste toutefois de mise pour les prochaines semaines.

Un piratage massif du FISC confirmé

Le 18 février 2026, la Direction Générale des Finances publiques signale des accès illégitimes à une base sensible. Il s’agit du Fichier national des comptes bancaires, qui centralise les informations bancaires en France.

À seulement entendre la nouvelle, cela fait déjà peur. Car toute personne disposant d’un compte figure dans ce registre. D’après les informations relayées par nos confrères du Le Monde, l’ampleur dépasse la fuite d’environ 100 000 IBAN liée à Free quelques mois plus tôt. Ici, 1,2 million de comptes apparaissent dans la nature.

Quelles données sont exposées ? Les pirates récupèrent des informations hautement stratégiques. Le fichier contient l’identité du titulaire, son adresse postale et ses coordonnées bancaires complètes, dont l’IBAN.

Certains dossiers incluent même l’identifiant fiscal personnel. Cette fuite massive transforme chaque victime en cible prioritaire. Les autorités craignent une vague de fraudes sans précédent.

Que risque-t-on avec ce piratage du FISC ?

Que vous vous rassuriez, le risque immédiat de ce piratage du FISC ne concerne pas un virement frauduleux automatique depuis votre compte. Les pirates ne disposent pas d’un accès transactionnel direct aux fonds. D’un point de vue technique, l’IBAN seul ne suffit pas à initier un virement sortant.

Le risque principal se situe ailleurs, notamment dans la manipulation psychologique des victimes. Les malfaiteurs possèdent des données personnelles complètes, incluant identité, adresse et coordonnées bancaires. Un tel piratage alimente donc des campagnes de phishing ciblé bien plus crédibles que les arnaques classiques.

Les fraudeurs peuvent ainsi construire des scénarios personnalisés qui contournent plus facilement les réflexes de méfiance. Cette précision augmente mécaniquement le taux de réussite des tentatives d’escroquerie.

Selon le Data Breach Investigations Report de Verizon et plusieurs études de Proofpoint, le spear phishing basé sur des données personnelles réelles peut atteindre des taux de réussite proches de 30 à 40 %, contre environ 3 % pour des campagnes génériques non personnalisées.

Et attention, il est souvent difficile de s’apercevoir qu’il s’agit d’une arnaque, car les fraudeurs ne cessent de se perfectionner techniquement.

Une fuite colmatée, mais des semaines sous haute vigilance

Les équipes techniques annoncent avoir corrigé la faille ayant conduit à l’intrusion. Cette action bloque l’accès initial. Pourtant, elle n’efface pas les données déjà exfiltrées.

En principe, les groupes cybercriminels conservent ces bases pour des attaques différées et progressives. Le piratage du FISC impose donc une surveillance active sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Les campagnes frauduleuses apparaissent souvent après un délai stratégique pour surprendre les victimes. Sur le terrain, les analystes surveillent surtout les vagues d’emails et d’appels usurpant l’identité d’organismes publics.

Que faire alors ?

On ne le répète jamais assez. La première ligne de défense repose sur votre vigilance quotidienne face aux sollicitations suspectes.

Ne communiquez jamais vos identifiants ou vos numéros de carte après un message inattendu. N’oubliez pas le piratage du FISC rend les faux messages plus crédibles, car ils peuvent intégrer vos véritables coordonnées.

De ce fait, consultez régulièrement vos comptes pour repérer tout prélèvement anormal lié à un usage détourné de votre IBAN. Renforcez aussi vos accès avec des mots de passe uniques et la double authentification sur vos services sensibles.

En cas de doute, connectez-vous uniquement via vos favoris vers impots.gouv.fr ou votre application bancaire officielle.

