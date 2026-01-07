Plus besoin de régler quoi que ce soit : l’IA de Freestyle+ fait (vraiment) tout pour vous

Au CES 2026, Samsung a surpris tout le monde avec le Freestyle+ et son IA qui promet de transformer votre expérience cinéma à domicile. Mais jusqu’où peut-elle vraiment aller ?

Le Freestyle+ n’est pas qu’un simple projecteur portable. Il combine luminosité et intelligence artificielle pour simplifier la vie des utilisateurs. Compact, rotatif et étonnamment puissant, ce petit cylindre promet de transformer votre salon en véritable centre multimédia. L’IA de Freestyle+ gère focus, distorsion et calibrage automatiquement. L’appareil pourrait donc bien changer notre façon de regarder films, séries et jouer à des jeux vidéo.

Freestyle+ met l’IA au service de votre salon

Pour cette innovation, Samsung insiste sur le mot flexibilité. Et avec AI OptiScreen, l’IA embarquée, The Freestyle+ ajuste automatiquement l’image en fonction de votre espace. Cela signifie que vous n’avez plus besoin de mesurer la distance ni de bricoler l’angle.

Vous pointez, vous placez et vous regardez. « Au cœur de The Freestyle+ réside AI OptiScreen, la technologie d’optimisation de l’écran de Samsung, alimentée par l’IA, qui ajuste automatiquement l’image en fonction de l’espace », explique la marque.

Cette IA repose sur quatre technologies complémentaires. D’abord, 3D Auto Keystone, qui corrige la distorsion même sur des murs irréguliers. Ensuite, Real-time Focus, qui ajuste la mise au point en continu. Puis, Screen Fit, qui adapte l’image aux accessoires compatibles. Enfin, Wall Calibration, qui analyse la couleur et le motif du mur pour minimiser les distractions.

Grâce à tout cela, le projecteur promet une projection de 100 pouces en 1080p, nette et lumineuse, avec des couleurs fidèles. Et avec ses 430 lumens ISO, The Freestyle+ est deux fois plus lumineux que le modèle précédent, The Freestyle.

Ajoutez un haut-parleur 360 degrés et une base rotative à 180 degrés, et vous obtenez un projecteur qui fait presque tout, sauf préparer le pop-corn.

Samsung TV Plus et Gaming Hub intégrés

Oui, avec le Freestyle+, vous aurez accès à ces fonctionnalités phares de Samsung. Ce qui transforme le projecteur en centre multimédia. Que ce soient des films, des séries ou des jeux vidéo, tout est accessible dès l’allumage. Fini donc les branchements compliqués et les câbles qui traînent.

Pour les gamers, c’est particulièrement séduisant. Parce qu’il n’est plus besoin d’ajuster la luminosité ni de recalibrer le focus à chaque partie. L’IA de Freestyle+ fait le travail. Même les projections sur un mur peint ou texturé ne posent plus problème, grâce à la calibration intelligente. Bref, c’est comme si votre projecteur avait pris des cours intensifs de service client.

Alors, ce sera pour quand ce projecteur de Samsung ? The Freestyle+ sera déployé progressivement dans le monde entier au cours du premier semestre 2026. Samsung n’a pas encore communiqué le prix. Mais avec toutes ces fonctionnalités, je peux parier que ce sera un petit luxe accessible à ceux qui veulent que tout fonctionne sans toucher à un bouton.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation.