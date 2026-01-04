Freestyle Plus 2026 : Samsung double la luminosité de son projo grâce à l’IA

Samsung ressort son vidéoprojecteur nomade et promet une image plus lumineuse. Le Freestyle Plus 2026 parle désormais le langage strict des lumens ISO.

Le Freestyle a bâti sa réputation sur la simplicité et la mobilité. Et la nouvelle version garde cet esprit, pas de panique. Cependant, cette fois, la marque promet presque deux fois plus de lumière grâce à des ajustements pilotés par intelligence artificielle.

Tout savoir sur le Freestyle Plus 2026

Le Freestyle Plus 2026 affiche 430 lumens ISO. Un gain proche du double par rapport à la génération précédente donc. A titre de comparaison, les anciens modèles mentionnaient 550 lumens.

Le marché du projecteur a longtemps toléré ces écarts. Plusieurs fabricants ont ainsi été poussés vers la norme ISO. Pour info, elle aide à anticiper l’image sous lumière ambiante. Des procès impliquant Epson ont accéléré cette transition. Anker, Xgimi, Yaber ou AWOL Vision ont, eux aussi, revu leurs fiches techniques.

Côté design, le Freestyle Plus conserve le style cylindrique de 2022. Le projecteur pivote toujours sur son support. Le haut-parleur reste intégré dans le corps. La diffusion Wi-Fi continue de gérer les plateformes vidéo.

La correction trapézoïdale ajuste l’image en quelques secondes. La mise au point s’effectue automatiquement dès l’allumage. Le projecteur adapte aussi l’image selon la couleur du mur. Les plafonds colorés reçoivent également ce traitement. L’appareil peut fonctionner avec une batterie externe.

Samsung garde le silence sur le prix. Le modèle original coûtait 899 dollars. Ce tarif paraissait déjà élevé pour un usage nomade. Puis, les droits de douane américains ont modifié le marché, compliquant tout. Nous pouvons donc nous attendre à un tarif élevé.

Pour ce qui est de la précommande, aucune date n’a encore circulé. Quoi qu’il en soit, le CES qui aura lieu d’ici peu devrait lever ces zones d’ombre.

