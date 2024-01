Le nouveau projecteur Samsung est un robot roulant qui vous suit partout

Samsung a maintes fois fait sensation au CES 2024 pour plusieurs de ses produits parmi lesquels la version mise à jour de son robot compagnon, présenté pour la première fois en 2020. Ce robot conçu comme un assistant personnel à la maison dispose désormais d’un projecteur et autres fonctionnalités avancées.

Ballie, un robot doté d’un projecteur pour une meilleure expérience du quotidien

Samsung a dévoilé une version améliorée de son robot compagnon domestique IA, Ballie, lors d’une conférence de presse au CES 2024. Cette dernière itération intègre des fonctionnalités avancées qui apporteront des avancées notables aux capacités des assistants personnels à domicile.

Ballie offre aux utilisateurs une solution complète et intelligente à intégrer dans leur vie quotidienne. Ce robot fonctionne comme un assistant personnel à domicile et intègre de nouvelles fonctionnalités. Il navigue notamment de manière autonome dans la maison, communique avec les utilisateurs et peut effectuer diverses tâches en plus de gérer l’ensemble des appareils IoT de la maison.

Parmi les nouvelles fonctionnalités apportées par Samsung, Ballie embarque aussi un projecteur qui lui permet divers contenus vidéos ou images sur les murs ou au sol. Il peut s’agir de n’importe quel contenu, la vidéo d’une recette ou d’un entraînement par exemple, un appel vidéo et d’autres informations comme la météo.

Avec cette nouvelle capacité, Samsung cherche à améliorer le quotidien à la maison en la rendant à la fois plus productive et plus agréable. Ceci, grâce à un assistant IA plus intuitif et pratique. « Avec l’émergence de l’IA, de meilleures expériences plus intelligentes redéfiniront notre façon de vivre », souligne Jong-Hee Han, vice-président de Samsung.

Un robot fonctionnant avec le système d’exploitation Tizen

Le week-end dernier, Samsung a apporté un détail supplémentaire à propos de Ballie. La société sud-coréenne annonce avoir appliqué son système d’exploitation (OS) Tizen à son robot d’IA. Avec cette intégration, Samsung marque une expansion de Tizen au-delà des téléviseurs et des appareils électroménagers, faisant entrer son OS natif dans la prochaine génération d’appareils IA.

Lancé en 2015 en tant que plateforme open source, Tizen permet désormais à Ballie de projeter une variété de contenus provenant de « Samsung TV Plus », de la plateforme « Art Store » et des services de hub de jeux via son écran à lentille en forme d’œil.

Samsung’s Ballie AI companion robot is powered by Tizen OS https://t.co/ENPSaQw6QR — SamMobile – Samsung news! (@SamMobiles) January 15, 2024

Développé et publié par Samsung, Tizen OS donne la priorité à la sécurité, en protégeant les données des utilisateurs contre le piratage via la solution « Samsung Knox » et en bloquant automatiquement les applications malveillantes non autorisées et les sites de phishing.

« Lors de la connexion d’appareils avec Tizen OS, nous avons mis en œuvre un cryptage robuste des informations, permettant aux utilisateurs de profiter d’une vie de maison intelligente et pratique sans se soucier des fuites d’informations personnelles », souligne Samsung.