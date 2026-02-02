OpenAI & Booking.com : un duo au service des PME

OpenAI et Booking.com lancent le SME AI Accelerator pour initier les PME européennes à l’intelligence artificielle. Ce programme gratuit vise 20 000 entreprises avec des formations concrètes.

L’écart se creuse entre les grandes entreprises et les petites structures en matière d’intelligence artificielle. Pour changer la donne, OpenAI et Booking.com lancent un projet commun : le SME AI Accelerator. L’initiative cible des milliers de PME en Europe avec des outils accessibles, pensés pour un usage terrain. L’accompagnement proposé se veut pratique, local et immédiat.

Une montée en compétences pensée pour le terrain

La force de ce programme réside dans sa conception pragmatique. Il ne s’adresse pas aux data scientists, mais bien aux dirigeants de TPE et PME. Ces derniers sont souvent éloignés des enjeux technologiques faute de ressources internes. L’objectif est clair : fournir des clés immédiatement actionnables, à travers des ateliers pratiques, des démonstrations concrètes et un accompagnement à la carte. Les sessions, proposées en ligne ou en présentiel selon les pays, seront animées via OpenAI Academy, déjà utilisée par des millions de professionnels dans le monde.

Le déploiement concernera dans un premier temps six marchés stratégiques : France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Irlande et Pologne. Ce choix reflète la volonté d’OpenAI de mailler l’Europe à travers des hubs économiques dynamiques et de tenir compte de la diversité des maturités numériques.

Réduire l’asymétrie technologique au sein du tissu économique

En 2025, seulement 17 % des PME européennes utilisaient l’IA, contre 55 % des grandes entreprises. Ce différentiel n’est pas uniquement lié à des contraintes budgétaires, mais aussi à une méconnaissance des usages et des bénéfices concrets. Par une démarche sur-mesure, OpenAI veut faciliter l’appropriation de l’IA dans des secteurs aussi variés. Citons entre autres le tourisme, l’industrie, le commerce ou les services.

James Waters, directeur commercial de Booking.com, résume l’enjeu : « L’IA transforme tous les métiers. Encore faut-il que chacun ait les moyens d’en tirer profit. » Grâce à cette initiative, la plateforme néerlandaise espère accélérer la diffusion des usages IA dans l’écosystème entrepreneurial européen. Une stratégie qui s’aligne aussi avec sa propre vision d’un marché numérique plus inclusif.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.