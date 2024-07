Booking.com : méfiance absolue, cette arnaque va ruiner vos vacances

Ces dernières années, les arnaques en ligne ont explosé, surtout pendant les vacances. Cette fois, c'est une nouvelle escroquerie de location de vacances sur Booking. Ne vous laissez pas avoir, soyez extrêmement prudents !

Les escroqueries en ligne montent en flèche avec l'arrivée des vacances d'été. Booking.com, très apprécié pour sa commodité, devient aussi un terrain fertile pour les fraudeurs. Ce guide révèle une arnaque récente qui pourrait non seulement ruiner vos vacances, mais aussi vider votre portefeuille. Soyez vigilants et protégez-vous !

Nouvelle fraude sur Booking : L'UFC-Que Choisir lance un avertissement

L'association UFC-Que Choisir tire la sonnette d'alarme. Plus récemment, elle a reçu de nombreux signalements concernant une escroquerie bien rodée sur Booking.com. Les fraudeurs, rusés, envoient des courriels aux allures officielles, parfaitement imités. Imaginez recevoir un email de l'hôtel que vous avez réservé, semblant provenir de Booking lui-même.

Une victime a raconté son histoire : « Ce courriel, utilisant l'adresse officielle de Booking, m'a demandé de confirmer ma réservation sous menace d'annulation, affirmant que ma carte n'avait pas pu être vérifiée. » Les détails fournis, tels que les coordonnées, les dates et le numéro de réservation, rendent le message indiscernable d'un vrai.

Grâce à ce message trompeur, les victimes sont dirigées vers un site qui mime à la perfection l'interface de Booking.com. C'est là que le piège se referme. Le faux site invite les clients à entrer leurs coordonnées bancaires pour un paiement de vérification, qui, assure-t-on, sera remboursé rapidement.

Malheureusement, après avoir entré leurs informations, une page d'erreur s'affiche, prétendant que le paiement a échoué. Alors, sans méfiance, les victimes essayent encore, chaque tentative siphonnant plus d'argent vers les fraudeurs.

Aucun remboursement pour les victimes

Après avoir réalisé la supercherie, les victimes se tournent vers Booking.com pour réclamer un remboursement. Cependant, Booking.com informe que la fraude a eu lieu hors de son site et refuse de rembourser. « Nous renforçons constamment nos propres contrôles de sécurité », se défend Booking.

En d'autres termes, la plateforme suggère qu'elle ne peut pas être tenue responsable de ce qui se passe en dehors de ses murs virtuels.

Les banques, quant à elles, suivent le même refrain et rejettent souvent les demandes de remboursement, considérant que les transactions ont été volontairement autorisées par les victimes.

Conseils pour naviguer en sécurité

L'UFC-Que Choisir, conscient du danger, encourage vivement les consommateurs à la prudence. Avant de saisir vos informations personnelles, notamment bancaires, vérifiez deux fois, voire trois, la légitimité du lien ou du site. Autant dire que doubler de vigilance est de mise !

En cas de doute, plutôt que de faire un acte de foi numérique, contactez directement Booking.com via ses canaux officiels. Et n'oublions pas, selon une étude Fevad de 2023, Booking.com est le site le plus utilisé en France avec 29,2% des achats en e-tourisme.

Cela signifie que les chances de tomber sur une arnaque y sont malheureusement aussi plus élevées. Ainsi, restez alerte, et ne laissez pas une simple réservation ruiner votre été !

