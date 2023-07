Vacances d’été : voici les arnaques dont il faut vous méfier en 2023

Les vacances d’été évoquent détente, évasion, plage, soleil et repos. Toutefois, il faut rester vigilant, car certaines personnes mal intentionnées cherchent à nous piéger avec des arnaques.

L’été, tant attendu par beaucoup, est synonyme de détente et d’évasion. Cependant, il faut rester vigilant car cette période rime aussi avec une recrudescence d’arnaques en tout genre. Voici un aperçu éclairant des arnaques estivales fréquentes ainsi que des astuces judicieuses pour s’en prémunir.

Entre fausses locations et cambriolages

D’abord et avant tout, l’arnaque à la location reste un classique indémodable. Imaginez : vous trouvez une charmante maison près de la mer, et, emballés, vous payez une caution. Cependant, une fois sur place, la maison n’existe pas ! Pour éviter cette mésaventure, soyez sceptiques face aux offres trop belles pour être vraies. En outre, vérifiez l’adresse sur Google Maps et n’hésitez pas à entrer en contact téléphonique avec le propriétaire. De plus, évitez de payer la caution en liquide, et n’oubliez pas de signaler toute arnaque suspecte sur le portail Pharos.

Par ailleurs, les cambriolages augmentent considérablement en été, car les maisons sont souvent laissées vides. Afin de sécuriser votre domicile, il est judicieux de vous inscrire à l’opération Tranquillité Vacances ou installer des systèmes d’alarme. Grâce à cela, la police ou la gendarmerie se chargeront de surveiller votre logement pendant votre absence.

Vols sur autoroutes et l’arnaque à l’irlandaise

Ensuite, en partant en voiture, redoublez de vigilance sur les aires de repos. Des voleurs malintentionnés peuvent prétendre qu’il y a un problème avec votre véhicule. Lorsque vous sortez pour vérifier, un complice en profite pour vous dérober vos affaires. Assurez-vous donc de verrouiller systématiquement votre véhicule, même lors d’un arrêt bref.

D’autre part, l’arnaque à l’irlandaise est une autre ruse courante et bien rodée. Un inconnu, prétendant être un touriste en détresse, vous aborde et demande de l’aide financière en promettant de vous rembourser ultérieurement. Il est impératif de ne pas céder et de ne donner d’argent à des inconnus. Si la personne semble réellement en détresse, le mieux est de contacter le 17 qui saura comment intervenir.

🔴Arnaque à l"irlandaise", fausses locations… Voici les #arnaques des vacances d'été les plus fréquentes (et comment y faire face)

👉https://t.co/rEQhpR0yZT pic.twitter.com/F6TyJ8IR2O — France 3 Provence (@France3Provence) July 7, 2023

Enfin, une fraude émergente cible les restaurateurs : l’échange subreptice des terminaux de paiement. Les escrocs substituent le terminal par un modèle similaire, détournant ainsi les paiements des clients à leur profit. Ainsi, il est judicieux pour les propriétaires d’établissements de personnaliser leurs terminaux avec des autocollants distinctifs et d’examiner méticuleusement leurs relevés financiers quotidiennement.