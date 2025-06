PornHub et YouPorn de retour en France : victoire devant la justice

Après une brève coupure, Pornhub, RedTube et YouPorn, tous propriétés du groupe Aylo, redisent bonjour à la France. Depuis le vendredi 20 juin, les trois sites sont à nouveau accessibles. Au revoir VPN !

Il y a environ deux semaines, le groupe Aylo a annoncé l’inaccessibilité de ses sites porno sur le territoire français. Il s’agissait d’une suspension volontaire pour protester contre l’entrée en vigueur d’une législation française. Celle imposant aux plateformes pour adultes une vérification obligatoire de l’âge de leurs visiteurs.

Blocage levé

Il faut savoir que cette fameuse obligation permet à l’Arcom d’ordonner le blocage d’un site si celui-ci ne se conforme pas à la directive. Et ce, qu’il soit hébergé en France ou en dehors de l’Union européenne.

D’ailleurs, pour contourner certaines limites d’intervention, la France avait publié dès février un arrêté ciblant 17 plateformes en particulier. Pornhub, YouPorn, RedTube, XNXX et Xvidéos figurent parmi ces derniers.

Mais cette initiative a été remise en question par le tribunal administratif de Paris. Surtout à la suite d’un recours introduit par le site Xhamster. Le jugement rendu lundi dernier a suspendu l’arrêté, ouvrant la voie au rétablissement immédiat des plateformes concernées.

Ainsi, les sites du groupe Aylo sont de nouveau accessibles en France, affichant un message de satisfaction quant à cette évolution. Et selon plusieurs sources, le tribunal administratif a estimé que certaines dispositions de l’arrêté ne respectaient pas pleinement le droit européen.

Il aurait même été établi que le ministère de la Culture était informé des démarches juridiques engagées contre l’arrêté. Pour autant, il n’a pas entrepris de défendre efficacement le texte.

Rachida Dati, ministre de la Culture, déjà confrontée à une actualité politique agitée, se retrouve ainsi au cœur des critiques. Le gouvernement ne compte toutefois pas en rester là.

Il a annoncé son intention de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État afin de faire annuler la suspension de l’arrêté et rétablir les obligations imposées aux sites visés.

La version du groupe Aylo

De son côté, la société Aylo plaide pour une évolution du modèle actuel. En gros, le groupe n’a rien contre la vérification de l’âge.

Seulement, pour lui, cela ne devrait pas reposer uniquement sur les plateformes. L’idéal serait d’impliquer les grands éditeurs d’appareils et de systèmes d’exploitation, tels qu’Apple, Microsoft ou Google.

Genre, intégrer directement dans les appareils des mécanismes de contrôle permettant de restreindre l’accès aux contenus inappropriés aux seuls adultes identifiés.

« Pour rendre Internet plus sûr, chaque téléphone, tablette ou ordinateur devrait être sécurisé dès l’origine pour les enfants. Seuls les adultes authentifiés devraient pouvoir accéder à des contenus réservés à un public averti », avance Aylo.

Selon le groupe, la technologie permettant ce type de filtrage existe déjà. Et elle représente une alternative à la fois plus sûre et plus respectueuse de la vie privée des utilisateurs.

Quoi qu’il en soit, en plus d’être ravie de la victoire devant la justice, Aylo espère relancer un débat sur les moyens techniques et juridiques réellement efficaces pour empêcher l’accès des mineurs à ses sites.

