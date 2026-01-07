Pourquoi l’IA patine malgré l’enthousiasme des directions

L’intelligence artificielle (IA) s’invite désormais dans toutes les salles de réunion. Les conseils d’administration la citent comme une priorité stratégique. Les présentations promettent des gains rapides. Et pourtant, le terrain montre une toute autre réalité.

Une étude du cabinet AdvisoryX, rattaché à DXC Technology, met en lumière un décalage net entre ambition et exécution. L’enquête repose sur les réponses de 2 500 DSI et décideurs IT dans vingt-deux pays, France comprise.

Elle montre que 77 % des directions placent l’IA au sommet de leurs priorités. Pourtant, la majorité des entreprises peinent à passer de la parole aux usages concrets.

Pourquoi ?

Le premier frein concerne la préparation des projets. Deux tiers des organisations interrogées n’ont pas établi d’analyse de rentabilité claire. Les décisions de lancement reposent souvent sur des hypothèses floues.

Les indicateurs financiers manquent de précision. Or, cette absence de repères complique le pilotage et affaiblit la crédibilité des initiatives. Plus inquiétant encore, 94 % des entreprises rencontrent des difficultés dès qu’il s’agit de déployer l’IA à grande échelle.

Les expérimentations se multiplient. Seulement, les applications réelles tardent à s’installer dans les processus métiers. DXC observe une adoption guidée par la pression concurrentielle plutôt que par une recherche structurée de valeur.

Pete McEvoy, responsable mondial d’AdvisoryX, pointe un manque de fondations solides. Les données restent souvent dispersées. Les architectures techniques présentent des failles. Les équipes avancent sans alignement clair entre direction, métiers et IT. Ce déséquilibre fragilise chaque tentative d’industrialisation.

La maturité interne des organisations apparaît également en cause. Beaucoup d’entreprises enchaînent les preuves de concept sans construire de cadre durable. Ces projets tests consomment du temps. Ils mobilisent des budgets mais laissent peu de traces concrètes dans les pratiques quotidiennes.

DXC invite à revoir cette approche. L’IA demande d’abord une base technique cohérente. Elle suppose aussi une révision des processus internes. Les outils doivent rester simples pour encourager l’adoption. Cette logique vise à inscrire l’IA dans la durée.

Le cabinet insiste sur une lecture plus large de la valeur. L’IA sert souvent à réduire des charges. Elle peut aussi stimuler l’activité. Cette vision modifie la hiérarchie des priorités. Fidji Simo, chez OpenAI, résume cette idée avec une comparaison parlante. Une entreprise qui double ses capacités avance plus vite qu’une autre qui réduit ses effectifs.

Un autre point ressort de l’étude. Peu d’organisations mesurent l’impact réel de leurs projets. Les indicateurs d’usage manquent. Les retours financiers restent difficiles à lire. Cette opacité nourrit l’impression d’un investissement sans boussole.

La trajectoire vers des formes d’IA agentique progresse avec prudence. Trente-six pour cent des dirigeants envisagent ces outils sur les deux prochaines années. Cette proportion illustre une adoption encore mesurée. Les entreprises avancent pas à pas.

L’impact sur l’emploi se profile déjà. Quatre-vingt-un pour cent des dirigeants anticipent une recomposition des compétences. Les besoins augmentent dans les domaines des données, de la cybersécurité et du développement logiciel. L’IA s’impose dans les stratégies. Les structures cherchent encore la méthode pour l’intégrer pleinement.

