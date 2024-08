Precisely sur l’intégrité des données : clé pour un ESG Retail réussi

Face à la montée en puissance des exigences ESG, l'intégrité des données devient un enjeu crucial. C'est le cas surtout pour les entreprises du secteur du retail. Pat McCarthy, Chief Revenue Officer chez Precisely, met en avant l'importance d'une approche rigoureuse. C'est essentiel pour garantir la transparence et la fiabilité des indicateurs de durabilité.

La transparence des pratiques ESG sous la loupe des consommateurs et régulateurs

Aujourd'hui, les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ne sont plus simplement un aspect secondaire des stratégies d'entreprise. Elles sont devenues un élément central, guidé par une demande croissante de la part des clients, des employés et des régulateurs. Ces derniers recherchent une transparence accrue. Avec l'entrée en vigueur de la directive sur le devoir de diligence en matière de développement durable des entreprises (CSDDD), les retailers doivent fournir des informations plus détaillées. Elles doivent aussi être plus rigoureuses.

Pat McCarthy est Chief Revenue Officer chez Precisely. Il souligne que pour répondre à ces nouvelles exigences, les entreprises doivent se concentrer sur l'intégrité des données utilisées dans leurs rapports ESG. « Sans données précises, cohérentes et contextualisées, les entreprises risquent de compromettre la crédibilité de leurs indicateurs ESG et de perdre la confiance des parties prenantes », avertit-il. Cette attention à la qualité des données est d'autant plus vitale dans le secteur du retail. Dans ce domaine, chaque étape du cycle de vie d'un produit génère d'importants volumes de données.

Gestion rigoureuse des données pour un reporting ESG performant

Pour garantir un reporting ESG pertinent et fiable, les retailers doivent d'abord éliminer les silos de données. Les données issues de diverses sources doivent être intégrées en une vue unifiée pour s'assurer qu'elles sont précises et complètes. Pat McCarthy insiste sur l'importance de cette approche. Il dit : « La gestion des données ESG doit être envisagée dans le contexte et les limites d'une stratégie plus large de gestion des données à l'échelle de l'entreprise. Cela signifie qu'il faut investir dans des systèmes et des processus qui donnent la priorité à l'intégrité de toutes les données de l'organisation et des tiers. »

En outre, la mise en place d'un cadre solide de gouvernance des données permet de surveiller les engagements en matière de durabilité. Cette gouvernance assure que les décisions prises par les retailers sont fondées sur des données fiables. Ainsi, elles peuvent être communiquées en toute transparence aux régulateurs et au public. De plus, l'enrichissement des données avec des jeux de données externes aide à révéler des contextes supplémentaires. Tel est le cas des informations géoréférencées. Cela permet aux entreprises d'anticiper et de gérer plus efficacement les risques environnementaux.

Vous l'aurez compris ! Pour les entreprises du retail, l'intégrité des données est la clé d'un reporting ESG fiable et d'une stratégie de durabilité réussie. La capacité à fournir des rapports transparents et basés sur des données précises est essentielle. Elle permet de maintenir la confiance des parties prenantes et assurer un avenir durable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

