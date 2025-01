Salut Nazi d’Elon Musk : comment la gauche est tombée plus bas que terre

Elon Musk, le riche et influent soutien de Trump, a choqué le public avec un geste incompris lors de l’investiture. Certains y voyant un « salut nazi ».

Il s’agit de la première controverse du mandat de Donald Trump, mettant en cause l’homme le plus riche de la planète. Cet homme n’est autre qu’Elon Musk, le PDG des entreprises Tesla et SpaceX. À deux occasions, il a levé son bras droit sur scène, un geste évoquant un salut nazi. Mais en réalité, ce n’était pas exactement cela !

Elon Musk, PDG de Tesla, s’est adressé à une foule de partisans lors de cet événement. Pendant son discours, il a déclaré : « Ce vote était vraiment important. Et je tiens à vous remercier d’avoir rendu cela possible. »

Ensuite, il a posé sa main droite sur sa poitrine avant de lever son bras droit vers le haut, les doigts tendus.

Les caméras de télévision ont filmé la scène sous plusieurs angles. Une séquence diffusée par Reuters montre clairement ce geste, ressemblant à un salut nazi.

Musk s’est ensuite tourné pour répéter le geste en direction de la foule derrière lui. Il a ajouté : « Mon cœur est avec vous. C’est grâce à vous que l’avenir de la civilisation est assuré. »

Depuis la diffusion des images, les réactions se sont multipliées. Pour certains, ce geste rappelle les symboles des régimes fascistes.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont réagi avec véhémence. Beaucoup ont exprimé leur choc en postant des tweets courts comme « quoi ? » ou encore des messages sarcastiques qualifiant le salut de « subtil ». Cependant, une minorité a défendu Musk en expliquant qu’il s’agissait d’un malentendu.

Certains médias, comme NBC News, ont hésité à qualifier explicitement le geste. Ils ont simplement rapporté que Musk « a touché son cœur avec force, avant de lever la main et de saluer ses partisans. »

Mais, d’autres influenceurs, comme Ilan Gabet, ont confirmé qu’il s’agissait bien d’un salut nazi. Il a tweeté : « Elon MUSK vient de faire un SALUT NAZI lors de la cérémonie d’investiture de TRUMP. Choquant ! »

Ensuite, Thomas Portes, activiste et influenceur français, a soutenu que le geste d’Elon Musk était bel et bien un « salut nazi ».

Certains ont tenté de défendre Musk. Selon eux, ce geste pourrait être un « salut romain », une référence historique antérieure au nazisme.

En revanche, d’autres, comme Philip Bump du Washington Post, ont critiqué ceux qui défendaient le geste comme « romain ». Il a déclaré que ces arguments « manquaient de bonne foi ».

"It was a Roman salute" is an updated version of "actually, the Buddhists also used swastikas." If you are using it post-1945, you know very well that the association has changed.