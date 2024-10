Submer, la startup qui veut plonger les Data Centers sous l’eau : 55 millions $ levés

La réduction de l’empreinte carbone et l’optimisation des infrastructures sont actuellement des priorités. Submer lève ainsi des fonds pour développer sa solution idéale pour les Data Centers.

Submer est une start-up basée à Barcelone, avec des bureaux à Houston, à Taipei et un centre de R&D à Sausalito. Créée en 2015, elle s’est fixée pour mission de rendre les infrastructures numériques plus durables et mieux adaptées aux enjeux futurs.

Près d’une décennie après son lancement, la startup américaine vient de finaliser une levée de fonds de 55,5 millions de dollars.

La solution de Submer pour des Data Centers qui surchauffent

Ce tour de financement, mené par M&G Catalyst, a attiré Planet First Partners, Norrsken VC et Mundi Ventures, des investisseurs fidèles à l’entreprise. Ce fonds soutiendra le développement de leur solution de refroidissement par immersion.

Cette technique consiste à submerger les serveurs dans un liquide non conducteur. Chauffé par les machines, ce fluide est ensuite envoyé vers une tour de refroidissement, qui dissipe la chaleur avant de réinjecter le liquide refroidi dans le système.

Au fait, Submer a identifié des failles dans les techniques traditionnelles comme le refroidissement par air ou par liquide direct. Ces méthodes deviennent de plus en plus inefficaces – ce qui est évident – face à la demande énergétique colossale.

On estime même qu’à l’heure actuelle, les data centers utilisent entre 1 et 2 % de l’énergie mondiale. Ce chiffre pourrait atteindre 4 % d’ici la fin de la décennie. Submer a ainsi développé une alternative à ces méthodes de refroidissement traditionnelles.

Data Centers sous l’eau, simple hypothèse ?

Submer n’est pas la seule entreprise à explorer des solutions alternatives. Déjà en 2020, Microsoft avait dévoilé son projet Natick, visant à immerger un data center au large de l’Écosse, dans l’archipel des Orcades.

Cette expérimentation marine a démontré la faisabilité de tels systèmes dans des environnements extrêmes. Les résultats étaient encourageants : le matériel est resté intact et le refroidissement alimenté par des énergies renouvelables a fonctionné parfaitement.

L’idée d’immerger des data centers, aussi audacieuse soit-elle, n’est donc plus une simple hypothèse. Et Submer, avec son approche modulaire, veut pousser cette innovation encore plus loin.

Grâce à son dernier financement, l’entreprise espère transformer les data centers mondiaux et répondre aux exigences énergétiques croissantes de l’IA. D’ailleurs, sa solution promet des économies massives. L’entreprise annonce une réduction de 50 % des coûts en électricité et de 85 % des besoins en espace immobilier.

De plus, cette solution est adaptable à presque tous les environnements. Le portefeuille de clients de Submer inclut déjà des acteurs majeurs comme Airbus, la Commission européenne et même le CERN.

Datacampus, en France, a aussi choisi cette technologie pour refroidir ses serveurs.

