Téléchargement illégal : le top 10 des films dominé par ces 2 monstres géants

Torrent Freak vient de partager le top 10 des films les plus téléchargés de manière illégale de cette semaine de 17 juin. La liste est pleine de surprises et réserve un énorme comeback. Godzilla et King Kong reviennent à la tête du classement. Par ailleurs, une nouvelle production d'Emma Stone vient de faire son entrée.

Comme à son habitude, Torrent Freak dévoile le classement des films les plus piratés sur les sites de téléchargement illégal. Pour cette semaine, Godzilla et King Kong : Le Nouvel Empire décroche la première place comme à la fin du mois de mai. Découvrez ici la suite du classement !

Le top 10 des films les plus piratés de la semaine

Voici la liste des 10 films les plus torrentés de cette semaine du 17 juin, suivi de leur note IMDb. Comme annoncé en haut, la première place est attribuée à Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire avec une note de 6,3. Ce film épique est suivi de Hit Man avec une note de 7,1.

La troisième place est The Fall Guy avec également une note de 7,1. Civil War se retrouve en quatrième place avec une IMBd 7,4. Dune, deuxième partie (IMDb : 8,8) se retrouve en cinquième position. Ce film est suivi d'Atlas avec une IMBd 5,7.

I Saw The TV Glow possédant une IMDb 6,3 est à la septième position, suivi du fameux Furiosa : Une saga Mad Max avec une note IMDb 7,9. Kung Fu Panda 4 (6,3) et The Ministry of Ungentlemanly Warfare (7,1) en neuvième et dixième place respectivement.

Les blockbusters victimes de téléchargement illégal

Les films victimes de téléchargement illégal sont tous des productions américaines et des blockbusters. Certes, la majorité des films ont du succès en salle. Cependant, ce n'est pas le seul critère pour faire partie de cette liste. En effet le film « Furiosa : Une Saga Mad Max » a beaucoup déçu dans le box-office, alors qu'il fait partie de la liste depuis maintenant plusieurs semaines.

La raison est sans doute la sortie en salle et la sortie en version numérique en simultanée aux États-Unis. Facilitant ainsi la mise en ligne des films par les pirates. De plus, les gens préfèrent voir les films chez eux plutôt qu'en salle. Toutefois, d'après le critique du film, il est idéal de le voir sur un grand écran, d'autant plus que nulle installation domestique ne pourra rivaliser l'expérience au cinéma.

Notons que Kung Fu Panda 4 revient dans le classement comme Godzilla et King Kong. Par contre, I Saw The TV Glow est dans la liste pour la première fois. Il s'agit d'un long-métrage A24 sur la transidentité. C'est une réalisation de Jane Schoenburn et la production d'Emma Stone sur fond d'honneur et de série TV des années 90. Il paraît que ce film a été massivement piraté.

