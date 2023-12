Téléchargement illégal : voici le film le plus piraté pour Noël, l’avez-vous vu ?

Lors des fêtes de fin d’année, un phénomène particulier se produit dans le monde du cinéma : le téléchargement illégal de films de Noël. Cette année, un vieux classique se démarque comme le film le plus piraté. Découvrons ensemble le film le plus piraté pour Noël.

Les fêtes de Noël sont traditionnellement un moment pour savourer des films qui évoquent l’esprit de cette période. Ces films, souvent remplis d’histoires d’amour ou de comédies légères, occupent une place spéciale dans les cœurs durant cette saison. Si beaucoup choisissent de les regarder légalement à la télévision ou sur les plateformes de streaming, d’autres préfèrent les télécharger illégalement, une pratique répandue mais risquée.

« Maman, j’ai raté l’avion », le film le plus piraté cette année

Cette année encore, le film qui trône au sommet des téléchargements illégaux pour Noël n’est autre que le classique intemporel « Maman, j’ai raté l’avion ». Cette célèbre comédie continue de captiver les foules, même après toutes ces années.

Parmi les films les plus piratés au monde à cette période, on retrouve ce grand classique sur la première marche du podium : « Maman, j’ai raté l’avion ». Le long-métrage avait déjà été couronné du titre de film de Noël le plus piraté en 2022, rapporte Torrent Freak.

Un an plus tard, il conserve sa popularité indéfectible. Depuis fin novembre, le nombre de téléchargements illégaux par jour a connu une augmentation significative. De fait, il a atteint des sommets de près de 30 000 à la mi-décembre.

Un classique intemporel

Le succès de « Maman, j’ai raté l’avion » dépasse le cadre du téléchargement illégal. En effet, c’est une comédie familiale qui reste populaire auprès d’un large public. Par ailleurs, l’histoire de Kevin McCallister, un jeune garçon de 8 ans oublié à la maison alors que sa famille part en vacances, continue de captiver. Disponible légalement sur Disney+, le film offre un mélange parfait d’humour et d’aventure, ce qui en fait un incontournable de la saison de Noël.

La popularité de « Maman, j’ai raté l’avion » pendant la période de Noël est remarquable. Elle reflète son statut de classique, en particulier dans le domaine du téléchargement illégal. Elle met en lumière les habitudes de consommation des médias pendant les fêtes et l’attrait durable de certains films.

Le téléchargement illégal pose un défi pour l’industrie cinématographique. Néanmoins, il souligne l’importance des films de Noël dans les traditions familiales et les souvenirs.