Téléchargement illégal : Google vient de fermer 1 milliard de sites, quelles sont les dernières options ?

Au cours des derniers mois, Google a fermé plus d’un milliard de sites pour piratage. De même, les médias français ont été contraints de supprimer leurs articles donnant des liens vers les sites de téléchargement illégal. Découvrez les dernières alternatives existantes…

Vous vous demandez peut-être pourquoi vous ne trouvez plus notre article sur Zone-Téléchargement, ni même ceux de nos concurrents.

Tous les médias français ont été contraints de supprimer leurs articles indiquant l’adresse des sites de téléchargement illégal, sous peine d’écoper d’une lourde amende.

Autant dire que les autorités ont décidé de mener une guerre sans merci contre le piratage. Jamais auparavant de tels moyens n’avaient été déployés.

En parallèle, au cours des neuf derniers mois, Google a reçu des requêtes pour supprimer plus d’un milliard de liens vers des sites pirates de son moteur de recherche.

Cette tendance n’est pas nouvelle. Depuis 2012, Google publie son Rapport de Transparence annuel indiquant toutes les réclamations de suppression de contenu soumis aux droits d’auteur (DMCA).

Au fil du temps, le leader absolu de l’industrie des moteurs de recherche n’a eu d’autre choix que se plier à ces demandes pour honorer ses responsabilités.

Toutefois, le nombre de requêtes a fortement augmenté par rapport aux précédentes années. Au total, la firme vient de passer le cap de sept milliards de liens supprimés.

Plus d’un quart des liens signalés ont été envoyés par MindGeek : la maison-mère de PornHub. La firme souhaitait mettre un terme définitif au piratage massif de son contenu par le site Daftsex.

En 2022, à l’issue d’un long procès, elle avait gagné plusieurs millions de dollars et obtenu la suppression du principal domaine en .com. Toutefois, plus de 250 000 domaines alternatifs étaient restés en ligne jusqu’à présent.

Les derniers sites de téléchargement

Suite au coup de filet monumental de Google, les options s’amenuisent pour télécharger des films, de la musique, des livres ou des jeux vidéo.

Toutefois, les sites de torrents permettant de partager du contenu légalement ou non subsistent encore. Par exemple, Google a refusé de supprimer plus d’une centaine d’URL liées à TorrentFreak faute d’infraction.

Pour rappel ou si vous ignorez tout des Torrents, il s’agit de fichiers partagés que les autres ordinateurs d’un réseau peuvent télécharger à l’aide d’un client comme BitTorrent ou uTorrent. Voici quelques-uns des derniers sites encore accessibles.

The Pirate Bay

Véritable légende, The Pirate Bay est un site contre lequel les autorités ne peuvent rien puisqu’il alterne entre différents fournisseurs de cloud pour l’hébergement.

Vous y trouverez de la musique, des émissions de télévision, des jeux vidéo ou même des logiciels. Il suffit de cliquer sur un lien pour lancer le téléchargement du torrent sur votre client.

Limetorrents

Réputé depuis de nombreuses années, Limetorrents compte parmi les références du téléchargement de Torrents. Vous y trouverez des millions de fichiers à explorer à l’aide d’un puissant moteur de recherche.

Il ne s’agit pas seulement d’un site de téléchargement illégal, car vous y trouverez aussi des e-books, des manuels et autres contenus gratuits très utiles.

TorrentSeeker

Plutôt que vous rendre sur un site web spécifique, vous pouvez utiliser TorrentSeeker pour effectuer une recherche sur tous les principaux sites de Torrents en une seule fois.

L’index est fréquemment mis à jour, afin de combiner les résultats des sites les plus populaires. C’est donc une option de recherche très efficace, même si les options de filtrage des résultats sont limitées.

Torrentz2

Lancé en 2016, Torrentz2 est le successeur du site Torrentz originel qui a fermé ses portes. Il s’agit d’un clone, mais il permet d’effectuer des recherches rapides sans interférences.

Chaque recherche affiche des milliers de résultats, ce qui vous permettra de trouver ce que vous cherchez et bien plus encore.

De plus, la taille du fichier est indiquée au même titre que le nombre de seeders et de leechers. Il suffit de cliquer sur le lien magnet pour lancer le téléchargement.

AIO Search

Comme TorrentSeeker, AIO est un moteur permettant d’effectuer des recherches sur tous les principaux sites de Torrents de façon centralisée.

Son point fort ? Vous pouvez choisir librement les sites à inclure dans la recherche en cochant les cases correspondantes.

Les résultats s’affichent ensuite dans des onglets individuels pour chaque site choisi. Ceci permet également de chercher via des sites spécifiquement dédiés à un type de contenu précis comme les images ou les vidéos !

Vous connaissez désormais les meilleurs sites de torrents. Rappelons que le téléchargement illégal est strictement interdit, et que nous n’incitons pas à cette pratique ! Achetez les œuvres des artistes afin de les soutenir et leur permettre de continuer leurs projets !