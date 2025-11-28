Teste 10 coiffures improbables avec nano-banana (oserais-tu la coupe mulet ?)

Les IA nous surprennent chaque jour un peu plus. Elles génèrent des images plus que réalistes, réécrivent des recettes mieux que nos grands-mères… et maintenant, elles inventent des coiffures que même un coiffeur insomniaque n’aurait jamais osé imaginer. Pour ce test, j’ai appelé à la rescousse nano-banana, l’IAGI créative de Google.

Les outils d’IA générative deviennent de véritables laboratoires d’expérimentation visuelle. Nano-banana, l’un des plus créatifs du moment, peut transformer une simple instruction en concept artistique très détaillé. Ainsi, pour tester sa folie douce, j’ai soumis à l’IA dix coiffures totalement improbables. Chaque look est né d’un prompt précis, puis interprété librement par l’IA, qui mélange textures réalistes, effets numériques et touches futuristes.

Le come-back le plus tech de l’année avec la coupe mulet renaissance

“Génère un portrait réaliste d’une personne portant une coupe mulet futuriste : dégradé laser, mèches lumineuses façon LED RGB, ambiance cyberpunk mais élégante”.

Quand j’ai demandé cette version futuriste de la coupe mulet, j’ai senti nano-banana sourire intérieurement (si une IA pouvait sourire). L’instruction parlait ainsi de laser, de LED RGB, de cyberpunk… bref, tout ce qu’elle adore.

Et elle s’est lâchée en me renvoyant un mulet qui semble avoir été coiffé dans un garage de tuning intergalactique. L’avant est d’une propreté clinique, avec un dégradé qui ressemble presque à une découpe laser. Puis, l’arrière s’allume littéralement comme un setup gamer en pleine nuit.

La géométrie défie la gravité avec ce cube capillaire

“Créer une coupe de cheveux parfaitement cubique, angles nets, style sculpture 3D, texture lisse.”

J’ai voulu savoir si l’IA était capable de défier la physique. La réponse est oui, sans hésiter. À partir du prompt, nano-banana a donc généré une coiffure qui respecte tellement la forme d’un cube qu’on dirait qu’elle a activé un mode “ingénieur structurel”. Les angles sont droits comme une règle, les faces sont planes, et l’ensemble donne cette impression délicieuse d’une sculpture minimaliste sortie d’un musée futuriste.

J’avoue que c’est impossible à faire dans la vraie vie, évidemment, mais c’est si propre que ça apaise quelque chose au fond du cerveau.

Capte la beauté en haute fréquence avec la coiffure Wi-Fi 6

“Génère une coiffure en forme d’antennes Wi-Fi stylisées, futuriste, métallique, avec reflets bleutés.”

Je voulais une coiffure qui crie connectée à la vie et là, nano-banana a décidé d’assumer le cliché. Elle a alors intégré à la coupe une énorme antenne qui montent au-dessus de la tête, comme celles d’un routeur premium.

Les reflets métalliques donnent un look tech affirmé, et les nuances bleutées ajoutent une douceur presque holographique. Vous ne recevrez pas la fibre avec ça, mais côté style, vous devenez le hotspot du quartier.

La coiffure pizza 4 fromages pour les gourmands

“Créer une coiffure humoristique inspirée d’une pizza quatre fromages : textures fondues, couleurs dorées, style cartoon gourmand.”

Bon, j’avoue que là, j’ai testé les limites du bon goût. J’ai donné à nano-Banana une idée de transformer une coiffure en pizza quatre fromages. L’IA aurait pu refuser. Mais non, elle m’a proposé une chevelure gourmande, fondante, avec des mèches qui ressemblent à du fromage étiré (mais stylé). Les nuances dorées rappellent la croûte juste sortie du four. Ce look me donne faim, pas vous ?

Le mohawk électrique

“Créer un mohawk futuriste : pics lumineux, effet électrique, couleurs néon, ambiance bug système, style high-tech rebelle.”

Pour cette coupe, j’ai voulu pousser nano-banana dans un délire un peu plus instable. Un mohawk qui génère sa propre énergie, comme si les cheveux étaient branchés en direct sur un serveur en surcharge. L’IA a donc dressé une série de pics holographiques précis, chacun éclairé par un filament néon qui pulse comme une ligne de code en train de s’exécuter.



Une tresse licorne 404 la plus magique du web

“Créer une tresse complexe inspirée d’une licorne futuriste : couleurs pastel lumineuses, effet fibre optique, reflet irisé, touche glitch 404.”

Pour celle-ci, j’ai voulu un mélange entre féerie et bug système. Nano-banana m’a envoyé une coiffure qui ressemble à une tresse de princesse avec le style de la licorne. Les mèches s’entrelacent comme des fibres optiques, avec des nuances pastel qui scintillent doucement du violet au turquoise.

Au cœur même de la tresse, un léger effet irisé donne l’impression que la lumière circule réellement dans les cheveux. Comme je lui avais demandé une touche 404, l’IA a ajouté de subtils glitchs colorés mignons et totalement assumée.

La coiffure boule de coton nuage Kawaii

“Créer une coiffure inspirée d’un nuage kawaii : volume aérien, texture mousseuse, effet coton numérique, ambiance douce et pastel.”

Pour cette coupe, j’ai voulu tester le niveau maximum de mignonnerie possible dans une IA. Nano-banana a relevé le défi en transformant la chevelure en petite boule de coton. Le rendu est incroyablement doux avec un volume rond, aérien, mousseux, qui donne l’impression qu’une peluche se serait posée au sommet du crâne.

La calvitie assumée version glossy

“Générer une calvitie ultra-lisse et brillante : effet glossy miroir, finition propre.”

Pour cette coupe, j’ai voulu voir alors comment nano-banana gérerait la calvitie, un concept souvent redouté. L’IA a donc transformé le crâne en une surface lisse, brillante au point de refléter la lumière comme un casque neuf sorti de sa boîte. De plus, le rendu glossy donne un aspect miroir et que vous pourriez vous voir dedans.

La coupe lion rugissant

“Créer une coiffure façon crinière de lion : volume extrême, texture dense, détails deep-fur réalistes inspirés des rendus 3D haut de gamme.”

Ici, j’ai demandé à nano-banana d’aller chercher beaucoup de volume. Je trouve le résultat spectaculaire. Une crinière XXL, gonflée, texturée, presque vivante. Chaque mèche ressemble ainsi à un poil de lion rendu en 3D haute fidélité, avec des micro-détails qui captent la lumière comme dans les meilleurs films d’animation. Avec celui-ci, je suis sûre que vous allez vous retrouver avec une aura animale, brute, majestueuse, prête à dominer la savane.

Un hommage capillaire officiel avec la ‘Banane Nano-Banana’

“Créer une banane rétro des années 80 : volume extrême, structure rigide, finition brillante, style Elvis amplifié façon IA.”

Pour cette nouvelle folie capillaire, j’ai demandé à nano-banana de réveiller l’esprit des eighties mais en version overclockée. L’IA a donc généré une banane tellement lifté. On dirait un casque aérodynamique brillant, prêt à affronter une tornade catégorie 7 sans bouger d’un millimètre. Je pense que la texture est même trop parfaite pour être humaine.

Ainsi, nous avons vu que même lorsque nous demandons une coiffure totalement impossible, nano-banana trouve toujours un moyen de rendre ça crédible. Elle ne coupe pas, elle ne coiffe pas, elle ne manipule pas une bombe de laque mais elle calcule. L’IA mélange des milliers de textures, de formes et de styles, puis elle génère des cheveux comme d’autres génèrent des univers entiers.

Certaines créations pourraient presque passer dans la vraie vie. La tresse licorne, la banane, la coupe lion rugissant ou la boule kawaii, par exemple, ont un petit quelque chose de réalisable. Mais, le mulet cyberpunk, la coupe cube ou le mohawk électrique appartiennent à un monde imaginaire.

C’est alors là que nano-banana brille vraiment. Cette IA invente ainsi des coiffures qui n’ont pas vocation à exister ailleurs que dans le pixel. Ce sont des looks trop volumineux, trop lisses, trop lumineux, trop IA. Le plaisir n’est pas forcément dans le fait de reproduire ces coiffures, mais plutôt dans l’exploration. Nano-banana permet alors de pousser votre style dans des directions complètement inattendues. Bien sûr, sans traumatiser votre coiffeur ni risquer un avant/après regrettable.

