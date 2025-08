Top 5 des changeurs de voix pour PS5 : des jeux plus amusants

Honnêtement, je ne m’amuse pas à moins de troller mes amis lorsque je joue à des jeux multijoueurs sur ma PS5 et la façon dont je le fais, ou plutôt d’améliorer mon moment de « plaisir », c’est en utilisant un changeur de voix et en nous faisant tous rire.

Il n’est pas surprenant que vous souhaitiez une expérience similaire, voire meilleure, et c’est la seule raison pour laquelle vous recherchez un bon changeur de voix PS5, n’est-ce pas vrai, diriez-vous ?

Mais croyez-moi, j’ai essayé des tonnes de changeurs de voix avant de choisir mon préféré. Et parmi ces millions, j’en ai quatre autres préférés qui, à mon avis, sont tout aussi fantastiques.

Sans perdre plus de temps, partons à l’aventure pour choisir un changeur de voix qui vous plaira.

Pourquoi les joueurs adorent utiliser les changeurs de voix sur PS5

Voici quelques raisons pour lesquelles les joueurs adorent les changeurs de voix sur PS5 : en gros, un aperçu de certains cas d’utilisation auxquels vous n’avez peut-être pas encore pensé, au-delà de la façon dont vous, moi ou nos amis les utilisons habituellement.

Améliorez l’anonymat et la confidentialité dans les jeux multijoueurs

Ajoutez de l’humour et de la créativité aux flux/chats vocaux

Jouer un rôle en tant que personnages (par exemple, voix graves de méchants, tons robotiques)

Contourner les restrictions de genre/âge (sans enfreindre les conditions d’utilisation)

Top 5 des changeurs de voix pour PS5 à télécharger gratuitement

Assez avec l’introduction et passons aux outils et examinons chacun d’entre eux et vous aidons à choisir le vôtre.

Au fait, j’ai également répertorié ici mon outil préféré pour changer de voix, si vous voulez quelque chose d’essayé et testé.

Vous savez quoi ? Sans plus attendre, laissez-moi vous les présenter tous. Maintenant !

J’ai toujours mentionné mon outil préféré, non ? J’ai même mentionné que je l’avais ajouté à cette liste, tu te souviens ?

EaseUS VoiceWave est mon outil idéal. Honnêtement, je pourrais continuer à vanter les mérites de cet outil, mais ce serait injuste, car il serait interminable. Je vais donc passer rapidement en revue ses fonctionnalités et ses capacités pour que vous compreniez pourquoi c’est mon préféré et pourquoi il devrait figurer en tête de votre liste.

Tout d’abord, il offre plus de 200 voix, plus de 300 effets de table d’harmonie, la prise en charge de plus de 1 000 applications de messagerie instantanée et la prise en charge de plus de 1 000 jeux en ligne également.

Si vous pensiez que c’était la solution idéale, non, en fait. Outre tout cela, vous disposez également de fonctionnalités clés comme le « Réducteur de bruit » et le « Mixeur audio ».

Voici le meilleur atout d’EaseUS VoiceWave : sa bibliothèque de voix est d’une qualité exceptionnelle. Et pour une expérience encore plus riche, vous pouvez utiliser une table d’harmonie proposant plus de 300 préréglages sonores professionnels, des sons robotiques aux effets cinématographiques, parfaits pourChangeur de voix Discordpitreries avec des amis.

EaseUS VoiceWave propose également des « effets populaires » avec plus de 100 préréglages tels que Anime Girl, Ghostface ou AI News Anchor.

Je pourrais continuer encore longtemps, mais je contredirais ma promesse de ne pas vous ennuyer. Mais si vous me demandez si c’est le meilleur outil du marché, je vous répondrais sans hésiter : « Absolument ».

Poisson-clown

Le changeur de voix Clownfish a été créé pour Skype à l’époque, mais son support a également été étendu à d’autres plates-formes et jeux.

Contrairement à EaseUS VoiceWave, Clownfish n’est pas vraiment un outil époustouflant, mais un outil décent qui dispose d’une énorme bibliothèque vocale ainsi que d’effets vocaux.

De plus, s’il y a des OG ici, ils devraient confirmer le fait qu’à l’époque, Clownfish était le seul à pouvoir aider à changer facilement de voix pour le gameplay et comme je l’ai promis avant de vous emmener dans cette exploration, je ne veux recommander que des outils qui fonctionnent réellement bien.

Donc, si vous voulez un outil simple, léger et pratique, alors Clownfish devrait être votre choix.

MorphVOX​​

MorphVOX est un autre outil solide avec d’innombrables voix gratuites, packs de sons, sons de fond et plus encore.

Il nécessite très peu de bande passante tout en consommant peu de ressources CPU. MorphVOX offre également une réduction du bruit similaire à celle d’EaseUS VoiceWave, la prise en charge du microphone stéréo, la détection de l’analyse vocale et quelques autres fonctionnalités.

La seule chose que vous devez savoir est que MorphVOX est gratuit pour Mac mais pour Windows, vous devez acheter le service ; cependant, il propose un essai gratuit sur Windows, dont vous pouvez profiter et utiliser jusqu’à la fin de l’essai et voir si celui-ci est pour vous.

Modifié

Altered est un autre outil fiable de modification de voix en temps réel pour PS5. À l’instar des autres outils que nous avons déjà présentés, Altered propose également plusieurs voix, mais celle qui m’a le plus marqué est « Euphonia ». Elle permet de réduire différents types de dysfluences vocales ainsi que la dysphonie en jeu, et tout cela en temps réel.

Si vous recherchez quelque chose de simple et pas trop riche en fonctionnalités, à l’exception des outils vraiment essentiels, alors Altered devrait être votre choix.

Coefont

Enfin notre dernier : Coefont.

Vous savez ? Je voulais un outil accessible à tous, et Coefont est vraiment à la portée de tous. Grâce à l’IA, la synthèse vocale est devenue possible, comme celle, parfaite, que nous connaissons en 2025.

Coefont propose à la fois des changeurs de voix et une fonction de synthèse vocale et lorsque vous combinez cela avec les plus de 10 000 voix qu’il propose, laissez-moi vous dire que vous ne vous ennuierez jamais !

Et le plus surprenant, c’est que les voix semblent naturelles ; elles sont converties en temps réel, et elles réservent également une surprise aux amateurs d’anime.

Coefont propose les voix des meilleurs acteurs d’anime du Japon, tels que Nozawa Masko, Morikawa Toshiyuki et Goto Yuko, à utiliser et à ajouter de la saveur à votre conversation.

Voici ce que vous devez savoir : la PS5 ne prend pas en charge nativement les applications de modification de voix. Vous devrez donc configurer les paramètres en externe à l’aide d’un PC ou d’un appareil compatible. Je vais vous montrer.

Ce dont vous avez besoin :

Un changeur de voix installé sur votre PC

Interface audio ou mixeur USB (par exemple, GoXLR Mini, Elgato Wave XLR)

Un câble répartiteur TRRS (si routage via le contrôleur)

3.5mm AUX cables

Comment le configurer :

Connectez votre micro à votre PC. Ensuite, ouvrez votre changeur de voix et appliquez les effets souhaités. Assurez-vous que la voix modifiée est la seule entrée de votre table de mixage/interface. Acheminez maintenant l’audio vers la PS5 en connectant la sortie PC/mixeur à votre manette PS5 à l’aide d’un répartiteur TRRS et réglez les périphériques de sortie/entrée de votre PS5 sur « Casque connecté à la manette ». Il faut maintenant le tester. Je vous conseille de commencer par un chat de groupe en créant un groupe ou en rejoignant le chat du jeu, puis en parlant et en vérifiant si votre voix traitée est bien entendue. Si vous rencontrez une latence ou des problèmes, ajustez-les en réduisant la taille de votre tampon si la latence est perceptible.

Conclusion

Voilà, tout le monde ! EaseUS VoiceWave, MorphVOX, Altered et Coefont sont, selon nous, les meilleurs changeurs de voix pour PS5.

Mais si vous me demandez de choisir celui qui les surpasse tous, alors la recommandation devient encore plus simple : EaseUS VoiceWave.

C’est vraiment un outil formidable, avec plusieurs voix, effets et bien plus encore, et une interface intuitive et riche en fonctionnalités. Si vous ne l’essayez pas, vous ne saurez pas ce que vous ratez.

FAQ – Réponses aux questions sur les changeurs de voix pour PS5

Voici quelques réponses à la FAQ concernant les « changeurs de voix sur PS5 » :

Sony peut-il vous interdire d’utiliser des changeurs de voix ?

Non, Sony ne vous bannira pas pour les changeurs de voix.

Pourquoi ma voix semble-t-elle retardée ?

Vous ne devriez rencontrer un retard audio que si vous êtes connecté sans fil. Pour remédier à ce problème, essayez notre procédure de configuration ci-dessus : cela devrait résoudre le problème.

