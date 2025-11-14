Toy Story 5 : Woody et Buzz combattent l’IA dans le premier trailer

Petits et grands, le moment est arrivé ! Pixar révèle enfin les premières images du film Toy Story 5. L’histoire reste simple. Buzz Lightyear, Woody et leurs amis se retrouvent face à un nouvel adversaire : Lilypad.

Cette espèce de tablette au design de grenouille est incarnée par Greta Lee. Elle parle beaucoup. Et attention, elle agit comme si elle gérait la chambre entière. La sortie du film est prévue pour le 19 juin 2026.

Pixar repart donc sur un duel entre jouets classiques et techno moderne. Ce choix paraît peu inspiré, mais ce n’est pas le vrai souci du film.

Qu’est-ce que c’est ?

Eh bien, la bande-annonce utilise le titre « Never Tear Us Apart » du groupe INXS. L’image est nette et les effets tiennent la route. Difficile de critiquer le rendu. Je garde même un souvenir fort de mes cinq ans, quand je portais un costume de Jessie. Les couleurs et l’ambiance me ramènent à cette époque.

Cependant, le film semble effacer l’héritage du quatrième chapitre. Woody quittait Bonnie à la fin du précédent épisode. Il rejoignait la Bergère pour une vie libre dans une fête foraine. Il aidait les jouets perdus. Cette décision semblait définitive.

Pourtant, dans ce trailer, il revient soudain dans une chambre d’enfant. Ce qui crée un vrai doute. Pixar n’a pas expliqué ce changement. On a l’impression que le studio va mettre Toy Story 4 de côté.

Le film conserve un score élevé sur Rotten Tomatoes. Toutefois, cela pourrait ne plus compter. On espère une réponse dans les premières scènes du nouvel opus.

« Vers l’infini et au-delà »

Bizarrement, cette phrase coïncide avec ce qu’on pressentait. Voyez-vous, en regardant la bande-annonce, j’ai comme une impression que Disney prépare déjà un futur chapitre. Peut-être même deux. Une tablette qui parle et qui ressemble à une grenouille, c’est simple. Le problème pourrait venir de ce qui attend les films suivants.

Une théorie circule, d’ailleurs, depuis 2023. Sam Logan avait évoqué sur Twitter une saga Toy Story en sept films. Cela semblait drôle à l’époque. Aujourd’hui, ce n’est plus si fou. Les cinq premiers films suivent une ligne claire. Les deux suivants iraient dans une direction très sombre.

Dans ce scénario imaginaire, Buzz et Woody lanceraient une révolte contre la société numérique dans Toy Story 6. Le septième épisode se déroulerait en pleine guerre totale. Ce fil conducteur pourrait coller à l’air du temps.

L’influence de l’IA reste incertaine dans notre vie. Les jouets n’y échappent pas. La peur générale s’ajoute à tout cela. Le ton des films pourrait donc basculer vers quelque chose de plus dur. Les enfants ont déjà vu des récits complexes comme Bambi ou Rox et Rouky, après tout.

