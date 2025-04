Trump repousse de 75 jours la date limite du ban TikTok

Donald Trump accorde un nouveau sursis à TikTok. L’interdiction de l’application est reportée pour permettre la conclusion d’un accord. Le dossier reste brûlant entre États-Unis et Chine.

Juste avant l’échéance prévue, Donald Trump a surpris tout le monde en annonçant un nouveau report pour TikTok. Alors, pourquoi ce choix ? Et surtout, que se cache-t-il vraiment derrière cette décision ? On en parle dans cet article.

Trump suspend temporairement l’interdiction de TikTok

Le vendredi 4 avril, sur Truth Social, Donald Trump a déclaré avoir signé un décret pour TikTok. Ce texte donne 75 jours de plus à l’application pour éviter d’être interdite aux États-Unis.

Pourquoi ce choix maintenant ? Tout simplement parce que, selon Trump, un accord est presque prêt, mais pas encore finalisé. Il l’a affirmé lui-même : son administration a beaucoup travaillé et les résultats commencent à se voir… sauf qu’il manque encore quelques autorisations. D’où ce sursis.

Ce qu’il faut savoir, c’est que ce n’est pas la première fois que Trump joue la montre. En effet, la première date limite était fixée au 19 janvier 2025. Elle avait été imposée à ByteDance, la société chinoise qui détient TikTok, suite à une loi votée sous l’administration Biden.

Et devine quoi ? Dès son arrivée au pouvoir, Trump avait déjà offert un délai similaire avant de remettre ça maintenant.

De son côté, TikTok a déjà ressenti les effets de cette tension. L’application a été brièvement supprimée des boutiques Apple et Google, puis remise en ligne. Ce va-et-vient n’aide ni les utilisateurs ni les créateurs de contenu à y voir clair. Pourtant, les discussions avancent.

Et d’après Bloomberg, Trump a récemment étudié une proposition de rachat venue de gros investisseurs américains. On parle ici d’Oracle, Blackstone, et Andreessen Horowitz. D’autres comme Amazon, Walmart, AppLovin ou le projet Liberty de Frank McCourt sont aussi dans la course. Mais jusqu’ici, rien n’est encore signé.

Pourquoi ? Parce qu’un détail majeur bloque tout : le feu vert du gouvernement chinois. Sans leur accord, aucune vente ne peut être validée.

De même, ByteDance n’a jamais exprimé l’envie de vendre. Ni même réduire sa part dans TikTok. Et c’est là que le problème devient plus politique.

Bien plus qu’un simple réseau social, TikTok est devenu un enjeu politique mondial

Juste avant le report de la fameuse décision sur TikTok, Donald Trump avait annoncé une taxe de 34 % sur les produits chinois. Pékin a réagi sans attendre, en appliquant exactement le même tarif aux produits américains. Dans ce contexte tendu entre commerce et diplomatie, TikTok est devenu bien plus qu’une simple application.

Trump, de son côté, affirme que ces taxes sont nécessaires pour rééquilibrer les échanges et protéger la sécurité nationale. Il insiste : même s’il préfère garder TikTok aux États-Unis, il ne compte pas revenir sur ces mesures économiques.

Sur le plan juridique, la loi américaine votée en 2024 oblige ByteDance à vendre TikTok dans un délai de 90 jours, si un accord validé par le Congrès est trouvé. Mais Trump n’a pas appliqué cette loi comme prévu.

Et d’après Alan Rozenshtein, professeur de droit, il ne s’agit pas d’un vrai report, juste d’une mise en pause. Techniquement, la loi reste donc en vigueur, et les entreprises liées à TikTok sont en situation irrégulière.

Les craintes autour des données restent aussi très présentes. ByteDance contrôle toujours l’algorithme, ce qui inquiète les experts en cybersécurité. Chris Pierson, par exemple, rappelle que ces données sont sensibles et pourraient être utilisées à d’autres fins.

Pour l’instant, la justice reste discrète, alors que plus de 130 plaintes ont déjà visé d’autres décisions similaires.

L’opinion publique, elle, est divisée. Un tiers des Américains soutient une interdiction, un autre s’y oppose, les autres hésitent.

Enfin, pour les créateurs comme Terrell Wade, la situation devient pesante. Il se diversifie, mais ne cache pas sa lassitude face à cette incertitude permanente.

Alors, que pensez-vous de cette décision de Trump ? Est-ce justifié ? Partagez votre avis en commentaire !

