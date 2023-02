Pourquoi la Commission européenne bannit TikTok de ses smartphones ?

La Commission européenne et le Conseil de l’UE viennent d’interdire aux membres de leur personnel d’utiliser TikTok sur leur smartphone de travail. La branche exécutive évoque une mesure temporaire pour des raisons de cybersécurité.

TikTok soupçonné d’être un outil d’espionnage chinois

TikTok est aujourd’hui pris dans un tourbillon de procédures pour des questions de confidentialité et de sécurité des données des utilisateurs. Mais l’histoire va au-delà d’un simple partage de données. TikTok servirait d’outil d’espionnage pour le gouvernement chinois.

ll faut savoir que vers la fin de l’année 2022, ByteDance, la société mère de TikTok, a admis que quatre de ses employés en Chine auraient effectivement récupéré les données de deux comptes TikTok appartenant à des journalistes américains. Mais ce n’est là que la partie émergée de l’iceberg.

Depuis longtemps, les Américains travaillent à interdire TikTok sur son territoire, jugeant l’application trop intrusive. La relation entre la Chine et l’occident est marquée par la même tension. Depuis des années, la Commission européenne a mené des enquêtes et procédé à des examens minutieux de TikTok suite à des suspicions de collectes de données illicites par la Chine via l’appli.

Les rapports révèlent que les entreprises technologiques chinoises, dont TikTok, collectent de grandes quantités de données dans le monde entier. Ceci, pour le compte du Parti communiste et ses services de renseignement et à des fins politiques ou commerciales.

Commission européenne : les membres du personnels interdits de TikTok sur les téléphones à usage professionnel

L’UE a informé les membres du personnel de la Commission qu’ils doivent supprimer TikTok de leurs appareils officiels. Ils doivent également supprimer l’application des appareils personnels sur lesquels des applications liées au travail sont installées. La décision entrera en vigueur le 15 mars

Sans détailler la motivation de l’UE dans cette prise de décision, les porte-parole de la Commission évoquent la cybersécurité. « La raison pour laquelle cette décision a été prise est de (…) renforcer la cybersécurité de la Commission », explique Sonya Gospodinova, un des porte-parole de la Commission européenne.

Elle ajoute : « En outre, la mesure vise à protéger la Commission contre les menaces de cybersécurité et les actions qui pourraient être exploitées pour des cyberattaques contre l’environnement d’entreprise de la Commission ».

Cette décision de l’UE intervient après que les États-Unis aient pris des mesures similaires. Au pays de l’Oncle Sam, éternel rival de la Chine, plus de la moitié des États et du Congrès ont interdit l’installation de TikTok sur les appareils officiels utilisés par les membres du gouvernement.