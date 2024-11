Ubisoft : le géant français du jeu vidéo sort un jeu crypto, avec des NFT à 50 000€

Alors qu’Ubisoft, le géant français du jeu vidéo traverse une période assez troublée, elle vient de lancer en secret un jeu entièrement construit autour de la technologie blockchain.

Ubisoft a partagé son intérêt pour les jeux cryptomonnaies, depuis maintenant trois ans. Après des initiatives comme la plateforme Ubisoft Quartz, expert dans la commercialisation des objets numériques sous forme de jetons non fongibles (NFT), la société vient de franchir le pas grâce au lancement de son premier véritable projet web3.

Le jeu vidéo Champions Tactics Grimoria Chronicles, accessible depuis le 23 octobre dernier sur PC, est une sorte de « jeu de rôle tactique multijoueur en ligne » dans lequel les joueurs doivent composer des équipes de trois « champions » sous forme de figurines numériques.

Le plus génial avec cette conception d’Ubisoft, c’est les figurines présentées sous forme de NFT. Ces dernières peuvent être achetées et revendues sur un marché en ligne, qui est intégrée au jeu.

Pour avoir des pièces de collection numériques, les joueurs peuvent choisir d’utiliser la monnaie virtuelle du jeu ou la cryptomonnaie.

Certaines de ces collections peuvent atteindre des prix assez stratosphériques, d’une valeur de 63 000 dollars, notamment pour la plus rare. Effectivement, on ne peut voir dans la bande-annonce du jeu cette dimension web3.

Toutefois, je peux affirmer qu’il est impossible de jouer à Champions Tactics sans s’impliquer dans cette économie des jetons non fongibles. Pour pouvoir accéder au jeu, il est indispensable d’avoir un compte Ubisoft et un portefeuille blockchain compatible.

Rappelons que le titre du jeu a été classé « Réservé aux adultes » par l’éditeur. Une classification que l’on ne peut pas encore trouver sur la plateforme ESRB, un organisme américain de classification des jeux.

Un jeu NFT en ce moment ? La stratégie d’Ubisoft repose-t-elle sur quoi ?

Je dois vous avouer que ma première réaction était de demander sur quelle stratégie repose ce choix d’Ubisoft.

Notons que l’engouement pour les NFT s’est nettement essoufflé ces derniers mois, avec des réactions de rejet venant des acteurs majeurs comme Mojang (Minecraft) ou Valve (Steam). Ce géant français souhaite quand même s’accrocher à cette technologie. D’autant plus qu’Ubisoft Quart n’avait pas trop non plus convaincu.

La société a d’ailleurs défendu sa stratégie lors des interviews avec de nombreux médias américains. Champions Tactics visait à « explorer de nouvelles façons de jouer » et à « apporter plus de valeur aux joueurs », a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, avec des figurines NFT accessibles à des prix exorbitants, beaucoup se demandent si le jeu n’est pas plutôt destiné aux investisseurs qu’aux joueurs lambda.

